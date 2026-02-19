Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı ilk 11'i belli oldu
Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, son 16 play-off turu ilk maçında Nottingham Forest'ı ağırlıyor. Sarı lacivertliler, taraftarı önünde kazanarak hem derbi sonrası bir zafer daha elde etmek hem de İngiltere'deki mücadele öncesi avantaj yakalamak amacında. Teknik direktör Domenico Tedesco kararını verdi ve Kanarya'nın ilk 11'i belli oldu. Fenerbahçe - Nottingham Forest maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Nottingham Forest'ı Kadıköy'de ağırlıyor ve rövanş 26 Şubat'ta İngiltere'de oynanacak.
- Fenerbahçe UEFA listesine yeni transferler Matteo Guendouzi, N'Golo Kante ve Sidiki Cherif'i eklerken Anthony Musaba ve Mert Günok listeye alınmadı.
- Nottingham Forest teknik direktörlüğüne Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira getirildi ve Portekizli teknik adam eski takımına rakip olacak.
- Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde attığı 10 golün 4'ünü Anderson Talisca, 4'ünü Kerem Aktürkoğlu kaydetti.
- Nottingham Forest, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasını 14 puanla 13. sırada tamamlarken Premier Lig'de 27 puanla 17. sırada bulunuyor.
Fenerbahçe, Nottingham Forest ile kozlarını paylaşıyor.
İLK 11'LER
FENERBAHÇE: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert, Guendouzi, Talisca, Kante, Asensio, Cherif
NOTTINGHAM FOREST:Ortega, Aina, Milenkovic, Murillo, Williams, Sangare, Anderson, Gibbs-White, Hutchinson, Hudson-Odoi, Igor Jesus.
RÖVANŞ 26 ŞUBAT'TA
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Nottingham Forest'ı ağırlıyor. Sarı-lacivertliler lig aşamasını 19. sırada tamamlarken, eşleşmenin rövanşı 26 Şubat Perşembe günü İngiltere'de oynanacak. Kanarya, taraftarı önünde tur için skor avantajı elde etmeyi hedefleyecek.
AVRUPA KUPALARINDA 299. SINAV
Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki mücadelesiyle birlikte 299. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler bu süreçte 117 galibiyet, 65 beraberlik ve 116 mağlubiyet aldı. Kanarya, rakip filelere 407 gol gönderirken kalesinde 419 gol gördü.
UEFA KUPASI/AVRUPA LİGİ'NDE 157. MAÇ
Fenerbahçe, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda bugüne kadar 156 kez sahaya çıktı. Sarı-lacivertliler bu kulvarda 67 galibiyet, 41 beraberlik ve 48 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 218 gol atan Fenerbahçe, kalesinde 194 gol gördü.
İNGİLİZ TAKIMLARINA KARŞI 22. RANDEVU
Fenerbahçe, İngiltere temsilcileriyle daha önce 21 kez karşılaştı. Sarı-lacivertliler en fazla 7 maçla Manchester United'a rakip olurken, Arsenal ile 6, biri bu sezon olmak üzere Aston Villa ile 3 kez kozlarını paylaştı. Fenerbahçe ayrıca Manchester City ve Chelsea ile 2'şer, Newcastle United ile 1 kez karşı karşıya geldi. Bu 21 maçta Kanarya; 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı.
SKOR YÜKÜ TALİSCA VE KEREM'DE
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde kaydettiği 10 golün 4'üne Anderson Talisca, 4'üne Kerem Aktürkoğlu imza attı. Brann maçında hat-trick yapan Talisca, lig aşamasında toplam 4 gol kaydederken; Kerem Aktürkoğlu 4 golle öne çıktı. İsmail Yüksek ile takımdan ayrılan Sebastian Szymanski de 1'er gol üretti.
UEFA LİSTESİNE 3 YENİ İSİM
Fenerbahçe, UEFA'ya verdiği kadro bildiriminde yeni transferlerden Matteo Guendouzi, N'Golo Kante ve Sidiki Cherif'e yer verdi. Diğer yeni transferlerden Anthony Musaba ve Mert Günok ise listede yer almadı. Lig aşamasında sarı-lacivertli formayı giyen Youssef En-Nesyri, Jhon Duran, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun ile sezon içinde yollar ayrıldı.
NOTTINGHAM FOREST LİG AŞAMASINI 13. SIRADA BİTİRDİ
Nottingham Forest, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasını 14 puanla 13. sırada tamamladı. İngiliz ekibi; Porto, Malmö, Utrecht ve Ferencvaros karşısında galibiyet alırken, Real Betis ve Sturm Graz ile berabere kaldı; Midtjylland ve Braga maçlarında ise sahadan puansız ayrıldı. Kırmızı-beyazlılar lig aşamasında 15 gol atıp 7 gol yedi.
Gol yükünde Igor Jesus (6) öne çıkarken; Kalimuendo (2), Dan Ndoye, Chris Wood, Morgan Gibbs-White, Ryan Yates, Nikola Milenkovic ve James McAtee (1'er) kez skor katkısı verdi.
PREMİER LİG'DE 17. SIRADA
Nottingham Forest, bu sezon ligde oynadığı 26 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik, 13 mağlubiyet aldı ve 27 puanla 17. sırada yer aldı. İngiliz ekibi ligde son maçında Wolverhampton ile golsüz berabere kaldı.
VITOR PEREIRA ESKİ TAKIMINA RAKİP
Nottingham Forest'ta sezon içinde teknik direktör değişimleri yaşandı. Sezonun ilk haftalarında Nuno Espirito Santo ile yollar ayrıldıktan sonra takımın başına gelen Ange Postecoglou, tüm kulvarlarda 8 maç görev yaptı. Ekim ayında göreve başlayan Sean Dyche ile Avrupa Ligi'nde daha istikrarlı sonuçlar gelirken, lig performansı istenen seviyeye ulaşmadı ve Dyche'ın görevine 12 Şubat'ta son verildi. Nottingham Forest, teknik direktörlük görevine son olarak Wolverhampton'ı çalıştıran Vitor Pereira'yı getirdi.
Pereira, 2015-2016 ve 2021-2022 sezonlarında Fenerbahçe'de görev yaptı. Portekizli teknik adam, Kadıköy'e bu kez rakip olarak çıkacak.
SANDRO SCHARER GÖREV ALIYOR
Fenerbahçe–Nottingham Forest karşılaşmasını İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer yönetiyor. Yardımcı hakemlik görevini Stephane De Almeida ve Jonas Erni üstleniyor. Dördüncü hakem Anojen Kanagasingam. VAR'da Lukas Fahndrich, AVAR'da ise Luca Cibelli oturuyor. Scharer, geçen sezon Fenerbahçe'nin Anderlecht ile oynadığı Avrupa Ligi play-off rövanşında da düdük çalmıştı.