Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı ilk 11'i belli oldu

Fenerbahçe, UEFA'ya verdiği kadro bildiriminde yeni transferlerden Matteo Guendouzi, N'Golo Kante ve Sidiki Cherif'e yer verdi. Diğer yeni transferlerden Anthony Musaba ve Mert Günok ise listede yer almadı. Lig aşamasında sarı-lacivertli formayı giyen Youssef En-Nesyri, Jhon Duran, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun ile sezon içinde yollar ayrıldı.

Gol yükünde Igor Jesus (6) öne çıkarken; Kalimuendo (2), Dan Ndoye, Chris Wood, Morgan Gibbs-White, Ryan Yates, Nikola Milenkovic ve James McAtee (1'er) kez skor katkısı verdi.

Nottingham Forest, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasını 14 puanla 13. sırada tamamladı. İngiliz ekibi; Porto, Malmö, Utrecht ve Ferencvaros karşısında galibiyet alırken, Real Betis ve Sturm Graz ile berabere kaldı; Midtjylland ve Braga maçlarında ise sahadan puansız ayrıldı. Kırmızı-beyazlılar lig aşamasında 15 gol atıp 7 gol yedi.

Nottingham Forest, bu sezon ligde oynadığı 26 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik, 13 mağlubiyet aldı ve 27 puanla 17. sırada yer aldı. İngiliz ekibi ligde son maçında Wolverhampton ile golsüz berabere kaldı.

VITOR PEREIRA ESKİ TAKIMINA RAKİP

Nottingham Forest'ta sezon içinde teknik direktör değişimleri yaşandı. Sezonun ilk haftalarında Nuno Espirito Santo ile yollar ayrıldıktan sonra takımın başına gelen Ange Postecoglou, tüm kulvarlarda 8 maç görev yaptı. Ekim ayında göreve başlayan Sean Dyche ile Avrupa Ligi'nde daha istikrarlı sonuçlar gelirken, lig performansı istenen seviyeye ulaşmadı ve Dyche'ın görevine 12 Şubat'ta son verildi. Nottingham Forest, teknik direktörlük görevine son olarak Wolverhampton'ı çalıştıran Vitor Pereira'yı getirdi.

Pereira, 2015-2016 ve 2021-2022 sezonlarında Fenerbahçe'de görev yaptı. Portekizli teknik adam, Kadıköy'e bu kez rakip olarak çıkacak.