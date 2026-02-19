PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı ilk 11'i belli oldu

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, son 16 play-off turu ilk maçında Nottingham Forest'ı ağırlıyor. Sarı lacivertliler, taraftarı önünde kazanarak hem derbi sonrası bir zafer daha elde etmek hem de İngiltere'deki mücadele öncesi avantaj yakalamak amacında. Teknik direktör Domenico Tedesco kararını verdi ve Kanarya'nın ilk 11'i belli oldu. Fenerbahçe - Nottingham Forest maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı ilk 11'i belli oldu
Hızlı Özet Göster
  • Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Nottingham Forest'ı Kadıköy'de ağırlıyor ve rövanş 26 Şubat'ta İngiltere'de oynanacak.
  • Fenerbahçe UEFA listesine yeni transferler Matteo Guendouzi, N'Golo Kante ve Sidiki Cherif'i eklerken Anthony Musaba ve Mert Günok listeye alınmadı.
  • Nottingham Forest teknik direktörlüğüne Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira getirildi ve Portekizli teknik adam eski takımına rakip olacak.
  • Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde attığı 10 golün 4'ünü Anderson Talisca, 4'ünü Kerem Aktürkoğlu kaydetti.
  • Nottingham Forest, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasını 14 puanla 13. sırada tamamlarken Premier Lig'de 27 puanla 17. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe, Nottingham Forest ile kozlarını paylaşıyor.

Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı ilk 11'i belli oldu-2

CANLI

Fenerbahçe - Nottingham Forest maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı ilk 11'i belli oldu-3

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert, Guendouzi, Talisca, Kante, Asensio, Cherif

NOTTINGHAM FOREST:Ortega, Aina, Milenkovic, Murillo, Williams, Sangare, Anderson, Gibbs-White, Hutchinson, Hudson-Odoi, Igor Jesus.

Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı ilk 11'i belli oldu-4

RÖVANŞ 26 ŞUBAT'TA

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Nottingham Forest'ı ağırlıyor. Sarı-lacivertliler lig aşamasını 19. sırada tamamlarken, eşleşmenin rövanşı 26 Şubat Perşembe günü İngiltere'de oynanacak. Kanarya, taraftarı önünde tur için skor avantajı elde etmeyi hedefleyecek.

Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı ilk 11'i belli oldu-5

AVRUPA KUPALARINDA 299. SINAV

Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki mücadelesiyle birlikte 299. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler bu süreçte 117 galibiyet, 65 beraberlik ve 116 mağlubiyet aldı. Kanarya, rakip filelere 407 gol gönderirken kalesinde 419 gol gördü.

Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı ilk 11'i belli oldu-6

UEFA KUPASI/AVRUPA LİGİ'NDE 157. MAÇ

Fenerbahçe, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda bugüne kadar 156 kez sahaya çıktı. Sarı-lacivertliler bu kulvarda 67 galibiyet, 41 beraberlik ve 48 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 218 gol atan Fenerbahçe, kalesinde 194 gol gördü.

Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı ilk 11'i belli oldu-7

İNGİLİZ TAKIMLARINA KARŞI 22. RANDEVU

Fenerbahçe, İngiltere temsilcileriyle daha önce 21 kez karşılaştı. Sarı-lacivertliler en fazla 7 maçla Manchester United'a rakip olurken, Arsenal ile 6, biri bu sezon olmak üzere Aston Villa ile 3 kez kozlarını paylaştı. Fenerbahçe ayrıca Manchester City ve Chelsea ile 2'şer, Newcastle United ile 1 kez karşı karşıya geldi. Bu 21 maçta Kanarya; 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı.

Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı ilk 11'i belli oldu-8

SKOR YÜKÜ TALİSCA VE KEREM'DE

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde kaydettiği 10 golün 4'üne Anderson Talisca, 4'üne Kerem Aktürkoğlu imza attı. Brann maçında hat-trick yapan Talisca, lig aşamasında toplam 4 gol kaydederken; Kerem Aktürkoğlu 4 golle öne çıktı. İsmail Yüksek ile takımdan ayrılan Sebastian Szymanski de 1'er gol üretti.

Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı ilk 11'i belli oldu-9

UEFA LİSTESİNE 3 YENİ İSİM

Fenerbahçe, UEFA'ya verdiği kadro bildiriminde yeni transferlerden Matteo Guendouzi, N'Golo Kante ve Sidiki Cherif'e yer verdi. Diğer yeni transferlerden Anthony Musaba ve Mert Günok ise listede yer almadı. Lig aşamasında sarı-lacivertli formayı giyen Youssef En-Nesyri, Jhon Duran, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun ile sezon içinde yollar ayrıldı.

Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı ilk 11'i belli oldu-10

NOTTINGHAM FOREST LİG AŞAMASINI 13. SIRADA BİTİRDİ

Nottingham Forest, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasını 14 puanla 13. sırada tamamladı. İngiliz ekibi; Porto, Malmö, Utrecht ve Ferencvaros karşısında galibiyet alırken, Real Betis ve Sturm Graz ile berabere kaldı; Midtjylland ve Braga maçlarında ise sahadan puansız ayrıldı. Kırmızı-beyazlılar lig aşamasında 15 gol atıp 7 gol yedi.

Gol yükünde Igor Jesus (6) öne çıkarken; Kalimuendo (2), Dan Ndoye, Chris Wood, Morgan Gibbs-White, Ryan Yates, Nikola Milenkovic ve James McAtee (1'er) kez skor katkısı verdi.

Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı ilk 11'i belli oldu-11

PREMİER LİG'DE 17. SIRADA

Nottingham Forest, bu sezon ligde oynadığı 26 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik, 13 mağlubiyet aldı ve 27 puanla 17. sırada yer aldı. İngiliz ekibi ligde son maçında Wolverhampton ile golsüz berabere kaldı.

Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı ilk 11'i belli oldu-12

VITOR PEREIRA ESKİ TAKIMINA RAKİP

Nottingham Forest'ta sezon içinde teknik direktör değişimleri yaşandı. Sezonun ilk haftalarında Nuno Espirito Santo ile yollar ayrıldıktan sonra takımın başına gelen Ange Postecoglou, tüm kulvarlarda 8 maç görev yaptı. Ekim ayında göreve başlayan Sean Dyche ile Avrupa Ligi'nde daha istikrarlı sonuçlar gelirken, lig performansı istenen seviyeye ulaşmadı ve Dyche'ın görevine 12 Şubat'ta son verildi. Nottingham Forest, teknik direktörlük görevine son olarak Wolverhampton'ı çalıştıran Vitor Pereira'yı getirdi.

Pereira, 2015-2016 ve 2021-2022 sezonlarında Fenerbahçe'de görev yaptı. Portekizli teknik adam, Kadıköy'e bu kez rakip olarak çıkacak.

Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı ilk 11'i belli oldu-13

SANDRO SCHARER GÖREV ALIYOR

Fenerbahçe–Nottingham Forest karşılaşmasını İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer yönetiyor. Yardımcı hakemlik görevini Stephane De Almeida ve Jonas Erni üstleniyor. Dördüncü hakem Anojen Kanagasingam. VAR'da Lukas Fahndrich, AVAR'da ise Luca Cibelli oturuyor. Scharer, geçen sezon Fenerbahçe'nin Anderlecht ile oynadığı Avrupa Ligi play-off rövanşında da düdük çalmıştı.

Fenerbahçeden iki transfer sürprizi! Dünya devleriyle yarış başladıFenerbahçeden iki transfer sürprizi! Dünya devleriyle yarış başladı
Fenerbahçe'den iki transfer sürprizi! Dünya devleriyle yarış başladı

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler