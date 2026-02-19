Süper Lig devlerinin Bodo/Glimt'ten ne eksiği var? Avrupa başarısının anahtarı

Bodo Glimt bu sezon sadece 6 milyon euro bonservis harcadı ve son 5 sezonluk ortalaması 7,6 milyon euro seviyesinde.

Teknik Direktör Kjetil Knutsen, 2018'den bu yana kulübün başında olup 358 maça çıktı ve 4 şampiyonluk kazandı.

Bodo bugüne kadar elde ettiği 4 şampiyonlukla bu alanda ülkesinin en çok zafere ulaşan takımı değil. Yıllarca Roseborg'un lokomotif olarak görüldüğü Norveç'te artık bayrağı teslim aldılar. Şu ana kadar geçen süreç ise yeni hikayelerin yazılabileceğini vaat ediyor.

Belki de bir sezona birkaç senede yakalayabildiğimiz galibiyetleri sığdırdılar.

Bu aşamada da Inter'i 3-1 yenerek büyük bir avantaj yakaladılar.

Bu sezon da Şampiyonlar Ligi'de Sturm Graz'ı 5-0 yenerek başladıkları lig aşamasında çok kötü sonuçlar aldılar. 6 maç kazanamadılar ancak üst üste Manchester City ve Atletico Madrid'i devirerek son 16 play-off turuna kaldılar.

Avrupa kupaları geçmişi çok kısa bir süre önce dayanan Bodo, geçtiğimiz sene yakaladığı başarıyla bir ilke imza attı. Takım, Tottenham ile karşılaştığı Avrupa Ligi yarı finaline erişen ilk Norveç kulübü oldu.

4 ŞAMPİYONLUK DA KNUTSEN'DEN

Teknik direktör Kjetil Knutsen, 2017'de yardımcı antrenör olarak başladığı kariyerine 2018'den itibaren teknik direktör olarak devam diyor. 7 senedir kulübün başında yer alıyor.

Bugüne kadar 358 karşılaşmaya çıktı. Süper Lig'de en son bu sayıyı yakalayan bir ismi hatırlamak zor. Mevcut durumda en uzun süre görev yapan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk dahi 187 defa takımının başında sahaya çıkmış. Yarısından biraz fazla.

İstikrarı benimseyen bir yapı için aslında en temel adım da bu oluyor.