Süper Lig devlerinin Bodo/Glimt'ten ne eksiği var? Avrupa başarısının anahtarı
Futbol elbette parasız oynanmıyor. Ancak onların hikayesi bambaşka. Avrupa'nın en kuzeyinde var oluş mücadelesi veren ve her geçen gün kendisini daha da fazla kanıtlamayı başaran Bodo/Glimt, devlere taş çıkarıyor. Özellikle iç sahada oynadığı karşılaşmalarda aldığı sonuçlar, sarı siyahlı ekibin adını yukarılara çekmeyi sürdürüyor. Peki, bizim takımlarımız neden bu yönde bir ivme yakalayamıyor?
Bodo bugüne kadar elde ettiği 4 şampiyonlukla bu alanda ülkesinin en çok zafere ulaşan takımı değil. Yıllarca Roseborg'un lokomotif olarak görüldüğü Norveç'te artık bayrağı teslim aldılar. Şu ana kadar geçen süreç ise yeni hikayelerin yazılabileceğini vaat ediyor.
INTER'İ DEVİRDİLER
Avrupa kupaları geçmişi çok kısa bir süre önce dayanan Bodo, geçtiğimiz sene yakaladığı başarıyla bir ilke imza attı. Takım, Tottenham ile karşılaştığı Avrupa Ligi yarı finaline erişen ilk Norveç kulübü oldu.
Bu sezon da Şampiyonlar Ligi'de Sturm Graz'ı 5-0 yenerek başladıkları lig aşamasında çok kötü sonuçlar aldılar. 6 maç kazanamadılar ancak üst üste Manchester City ve Atletico Madrid'i devirerek son 16 play-off turuna kaldılar.
Bu aşamada da Inter'i 3-1 yenerek büyük bir avantaj yakaladılar.
Belki de bir sezona birkaç senede yakalayabildiğimiz galibiyetleri sığdırdılar.
4 ŞAMPİYONLUK DA KNUTSEN'DEN
Teknik direktör Kjetil Knutsen, 2017'de yardımcı antrenör olarak başladığı kariyerine 2018'den itibaren teknik direktör olarak devam diyor. 7 senedir kulübün başında yer alıyor.
Bugüne kadar 358 karşılaşmaya çıktı. Süper Lig'de en son bu sayıyı yakalayan bir ismi hatırlamak zor. Mevcut durumda en uzun süre görev yapan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk dahi 187 defa takımının başında sahaya çıkmış. Yarısından biraz fazla.
İstikrarı benimseyen bir yapı için aslında en temel adım da bu oluyor.
BONSERVİSLERİ SINIRLI
Bugün aynı seviyedeki futbolcular için Süper Lig takımlarının harcadıkları paralar dünyada manşete taşınıyor. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın kasasından çıkan ücretler hem yaz hem de kış dönemlerinde çok konuşuldu.
Birçok gazete ve yorumcu, durumu çılgınlık olarak değerlendirdi. Özellikle Osimhen ve Kante'ye attırılan imzalar ses getirdi.
Bodo'nun bu sezon harcadığı bonservis de kulüplerimizin neredeyse masaya oturmayacağı seviyede. Sadece 6 milyon euro.
5 SEZONLUK ORTALAMA 7.6 MİLYON EURO
Bodo Glimt'in son 5 sezonda harcadığı para ise 38-39 milyon Euro seviyelerinde. Ortalamaya bakıldığında ise söz konusu tutar sadece 8 milyon euroya yaklaşık bir ücret olarak karşımıza çıkıyor.
Bu da her şeyin para olmadığını ve sistemin daha öncelikli hale geldiğini gösteriyor.
YILDIZLAR KULAĞA HOŞ GELİYOR
Süper Lig'de alışık olduğumuz kalabalık havalimanı karşılamaları, yıldız odaklı haberler ve basında gösterilen ilgi futbol severlerin gözlerini kamaştırıyor.
Her ne kadar yerel ligde heyecan yaratsa da Avrupa için aynı şeyleri söylemek mümkün değil.
Şu sıralar 3 takımımız mücadele veriyor. Fakat bunu sürekli kılabilmek ve erken turlarda elenmemek gerekiyor.
TÜRK TAKIMLARINDA NEDEN BAŞARI OLMUYOR?
Bu durum birkaç başlık altında incelenebilir. Ancak en önemlisi oluşturulan yapıya sahip çıkmamak. Yanisi şu... Bir takım için karar veriliyor, teknik direktörler getiriliyor ve transferler yapılıyor. Ancak kısa süre içinde olumsuz sonuç alınırsa yollar ayrılıyor. Güven ortamı bir anda yerler bir oluyor.
MALİYETLERE GÖRE DÜŞÜK FUTBOLCULAR
Özellikle Süper Lig, Avrupa'nın Suudi Arabistan'ı olarak gözüküyor. Çok para harcanan futbolcuların geldiği ve burada sadece maaş kazanma beklentisiyle oynadıkları yönünde bir algı var. Aslında bu da bir nebze doğru.
Son senelerde pek çok isimle yollar ayrıldı ve önemli tazminatlar ödendi. Ya da zararına atışlar yapıldı.
KOORDİNASYONSUZ ÇALIŞMA
Hangi teknik direktöre sorsanız alt yapı konusunda bu kademedeki hocalarla iletişim halinde olduklarını söyler ancak birçoğu genç futbolculara şans vermiyor. Bazıları neredeyse bu isimleri sadece esame listesi olarak doldurmak adına kullanıyor.