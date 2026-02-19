Aslı Baykal'dan 168 '28 Şubat' artığına "laiklik" tokadı! "Başıboş CHP'liler" tespiti: Aday listelerini torbacılar yapıyor
Merhum Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, CHP ve "laiklik" bildirisine imza atan 28 Şubat artığı 168 sözde aydına sert tepki gösterdi. 90 yılların karanlık günlerini anımsatan sözde bildiriyi "içi boş bir yazı" olarak niteleyen Baykal, Türkiye'de laiklik sorunu olmadığını, başıboş CHP'li sorunu olduğunu söyledi. Baykal, "Başıboşluktan aday listelerini torbacılar yapmaya başlamış" dedi. CHP seçmeninin CHP'ye oy vermeye elinin varmayacağını dile getirdi.
Türkiye, mübarek ramazan ayının kardeşlik iklimini zedelemek isteyenlerin ve 28 Şubat günlerini anımsatmayan skandal bir bildiriye şahitlik etti.
168 sözde yazar, sanatçı, akademisyen, gazeteci ve meslek odası temsilcisi, "Laikliği Birlikte Savunuyoruz" başlıklı bir metin kaleme aldı.
Milli iradenin verdiği emaneti temsil eden AK Parti hükümeti ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hedef alındığı bildiride "Siyasal İslamcı rejim, ABD ve Trump'ın ipine sarılarak Türkiye'yi adım adım Orta Doğu'nun gerici bataklığına sürüklemektedir. Laikliği savunmak suç değildir. Laikliği birlikte savunuyoruz, şeriatçı dayatmaları reddediyoruz!" denildi.
BAŞKAN ERDOĞAN: EYVALLAH ETMEYECEĞİZ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yayınladıkları "Laikliği Birlikte Savunuyoruz" bildirisiyle milyonların Ramazan sevincini hedef alan 168 hadsize sert tepki göstererek,"Milletimizin arasında nifak sokmasına eyvallah etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
CHP'de ise 90 yılların karanlık zihniyeti pekişti. CHP Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş'ın Meclis çatısı altında Kur'an kurslarını hedef alarak "ne idüğü belirsiz yapılar" dedi. CHP güdümündeki Eğitim-Sen okullardaki Ramazan etkinliklerini hedef aldı.
LAİKLİK BİLDİRİSİNE SERT TEPKİ: İÇİ BOŞ BİR YAZI
Eski CHP Genel Başkanı, merhum Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal,168 provokatörün sözde laiklik bildirisine ve CHP'ye sert tepki gösterdi.
Sözde bildiriyi "içi boş bir yazı" olarak tanımlayan Baykal, "Laiklik bildirisi diye içi boş bir yazı çıkmış yine, genel sözler dışında tam olarak şu laiklik ve tehdit altında denen bir konu var ise nedir, ne olmuştur? Tersine özgürlükler konusunda kontrol edilmesi gereken alanlar var" şeklinde konuştu.
TÜRKİYE'NİN 3 SOSYAL SORUNU
Türkiye'nin laiklik konusunda bir problemi olmadığını söyleyen Baykal kızı şı ifadeleri kullandı:
Çözülemeyen 3 sosyal sorunumuz:
BAŞIBOŞ SOKAK HAYVANLARI SORUNU
Bir ölçüde çözülse de sıfırlanmadı ve kısırlaştırma yapılmıyor, sayıları her an eski düzeylerine ulaşabilir.
BAŞIBOŞ EVLİ İNSANLAR SORUNU
Bu insanlar sokaklardan toplatılıp sahiplerine iade edilir, hatta
çok serbest gezenlerine ceza kesilirse
bekarların bekarlarla karşılaşma oranı artar ve düşen evlilik oranları, çocuk sayıları tekrar yükselebilir.
BAŞIBOŞ CHP'Lİ SORUNU
Başıboşluktan aday listelerini torbacılar yapmaya başlamış. Yargı konuya el atmaya çalışsa da herhangi bir şekilde çözülme olasılığı görünmüyor çünkü 'başarımızı önlemeye çalışıyorlar' imajına sarılarak başıboşluğu hep birlikte kucaklıyorlar ve seçime bu şekilde gitmeyi hedefliyorlar.
Farkına varamadıkları konu ise:
Bu imaja inananlar var evet ama o insanların bile CHP'ye oy vermeye eli varamayacak.
CHP'NİN ADAY LİSTELERİNİ TORBACILAR YAPIYOR
"Başıboş CHP'liler" tespiti yapan Aslı Baykal'ın, CHP'nin aday listelerini torbacıların yaptığını dile getirmesi dikkat çekti.
LAL DENİZLİ UYUŞTURU SORUŞTURMASINDA ŞÜPHELİ
Bilindiği üzere Ekrem İmamoğlu'nun aday listelerine kurduğu tahakkümle CHP'nin Çeşme adayı olan ve seçilen Lal Denizli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi.
Denizli'ye 'uyuşturucu kullanımına yer temin etmek' ve 'uyuşturucu kullanmak' suçlamaları yöneltiliyor.
İMAMOĞLU'NUN EKİBİNİN NARKO-FUHUŞ PARTİLERİ
İBB'de asrın yolsuzluğuna imza atan Ekrem İmamoğlu ve çekirdek ekibinin jetlerde ve villalarda yaptığı uyuşturucu ve fuhuş partileri de mahkeme dosyalarına girmiş vaziyette.
CHP'YE OY VERMEYE ELLERİ GİTMEYECEK...
Bu durumlara atıfta bulunan Aslı Baykal, CHP seçmeninin CHP'ye oy vermeye elinin gitmeyeceğini söylüyor.