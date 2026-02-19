Aslı Baykal'dan 168 '28 Şubat' artığına "laiklik" tokadı! "Başıboş CHP'liler" tespiti: Aday listelerini torbacılar yapıyor

Aslı Baykal ʺBaşıboş CHP'lilerʺ tespitinde bulunup aday listelerini ʺtorbacılarınʺ yaptığını dile getirdi



TÜRKİYE'NİN 3 SOSYAL SORUNU



Türkiye'nin laiklik konusunda bir problemi olmadığını söyleyen Baykal kızı şı ifadeleri kullandı:



Çözülemeyen 3 sosyal sorunumuz:

BAŞIBOŞ SOKAK HAYVANLARI SORUNU

Bir ölçüde çözülse de sıfırlanmadı ve kısırlaştırma yapılmıyor, sayıları her an eski düzeylerine ulaşabilir.

BAŞIBOŞ EVLİ İNSANLAR SORUNU

Bu insanlar sokaklardan toplatılıp sahiplerine iade edilir, hatta

çok serbest gezenlerine ceza kesilirse

bekarların bekarlarla karşılaşma oranı artar ve düşen evlilik oranları, çocuk sayıları tekrar yükselebilir.

BAŞIBOŞ CHP'Lİ SORUNU

Başıboşluktan aday listelerini torbacılar yapmaya başlamış. Yargı konuya el atmaya çalışsa da herhangi bir şekilde çözülme olasılığı görünmüyor çünkü 'başarımızı önlemeye çalışıyorlar' imajına sarılarak başıboşluğu hep birlikte kucaklıyorlar ve seçime bu şekilde gitmeyi hedefliyorlar.



Farkına varamadıkları konu ise:

Bu imaja inananlar var evet ama o insanların bile CHP'ye oy vermeye eli varamayacak.