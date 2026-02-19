Tescilli hain Enes Kanter Çin için yarışan sporcuya hain dedi: Sosyal medyada alay konusu oldu

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in sadık müridi ve tescilli vatan haini Enes Kanter, akılalmaz bir ikiyüzlülüğe imza atarak Çin adına yarışan ABD doğumlu bir sporcuya "sadakat" dersi vermeye kalktı. Terör örgütü bağlantıları nedeniyle Türkiye'ye giremeyen ve ABD'den Türkiye'ye operasyon çeken Kanter, ABD doğumlu kayakçı Eileen Gu'yu Olimpiyatlarda Çin adına yarıştığı için utanmadan "hain" ilan etti.

Vatan haini Enes Kanter sosyal medyada alay konusu oldu (Fotoğraf video ekran görüntüsü)

Fox News ekranlarında adeta bir siyasi şovmen gibi boy gösteren Kanter, "Amerika'nın özgürlüklerinin tadını çıkarıp başka ülke adına yarışamazsın" diyerek kendi durumuyla taban tabana zıt, trajikomik bir çelişki sergiledi. Kendi vatanına ihanet edip kanlı bir terör örgütünün maşası olan ve hatta soyadını bile Batı'ya yaranmak için "Freedom" olarak değiştiren birinin başka bir ülke adına yarışan sporcuyu ihanetle suçlaması büyük tepki çekti.

SOSYAL MEDYADAN TOKAT GİBİ CEVAP: "HAİN ARIYORSAN AYNAYA BAK!"

FETÖ militanı Kanter'in bu açıklamaları, sosyal medyada anında tokat gibi cevaplar aldı. Kullanıcılar, Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı her türlü ihanet senaryosunun içinde yer alan bir terör örgütü üyesinin spor üzerinden ahlak bekçiliğine soyunmasını büyük bir yüzsüzlük olarak nitelendirdi. Kanter'in kirli geçmişi ve Türkiye düşmanlığı yeniden gündeme taşınırken, "Hain kelimesinin sözlükteki karşılığı olan biri, başkasına hain diyemez" yorumları ön plana çıktı.