Epstein bağı ifşa olmuştu! Eski İngiltere Prensi Andrew gözaltına alındı

Epstein belgelerinde Andrew

Yaklaşık üç haftadır Wood Farm'da yaşayan Andrew, bu süre zarfında sadece bir kez, geçen Perşembe günü görülebilmişti.

Eski prens, bomba etkisi yaratan Epstein dosyalarının, ticaret elçiliği belgelerini hüküm giymiş cinsel suçluya sızdırdığını ortaya koymasının ardından, bir düzineye yakın emniyet teşkilatı tarafından soruşturuluyor.