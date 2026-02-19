Epstein bağı ifşa olmuştu! Eski İngiltere Prensi Andrew gözaltına alındı
Andrew Mountbatten-Windsor, Epstein hakkındaki bir dizi şok edici ifşaatın ardından gözaltına alındı. Polis, 66. doğum gününde baskın düzenledi. Thames Valley Polisi, eski prensin kamu görevini kötüye kullanma şüphesiyle tutuklandığını bildirdi.
- Eski İngiltere Prensi Andrew Mountbatten-Windsor, kamu görevini kötüye kullanma şüphesiyle Thames Valley Polisi tarafından tutuklandı.
- Polis, Andrew'un 66. doğum gününde sabah saat 08.00 sularında Wood Farm'daki konutuna baskın düzenledi.
- Andrew'un pedofili finansörü Jeffrey Epstein'a ticaret elçiliği belgelerini sızdırdığı iddia ediliyor.
- Yaklaşık üç haftadır Wood Farm'da yaşayan Andrew, bir düzineye yakın emniyet teşkilatı tarafından soruşturuluyor.
- Baskın sırasında sivil polis olduğu anlaşılan sekiz kişi, dizüstü bilgisayarlarla mülke girdi.
Pedofili finansörü Jeffrey Epstein ile sapkın ilişkisi ifşa olan eski İngiltere Prensi Andrew Mountbatten-Windsor, gözaltına alındı. Polis, Andrew'un konutuna 66. doğum gününde baskın düzenledi.
GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMAKTAN GÖZALTINA ALINDI
Thames Valley Polisi, eski prensin kamu görevini kötüye kullanma şüphesiyle gözaltına alındığını bildirdi.
Sivil polis aracı olduğu düşünülen en az altı araç, Andrew'un 66. doğum gününde sabah saat 08.00 sularında Wood Farm'a giriş yaptı.
DOĞUM GÜNÜNDE BASKIN
Sivil polis oldukları anlaşılan sekiz kişi, yanlarında emniyete ait olduğu sanılan dizüstü bilgisayarlarla mülke girdi.
Bu baskın, gözden düşen kraliyet üyesi Andrew'un bugün 66 yaşına girdiği sırada gerçekleşti.
Yaklaşık üç haftadır Wood Farm'da yaşayan Andrew, bu süre zarfında sadece bir kez, geçen Perşembe günü görülebilmişti.
Eski prens, bomba etkisi yaratan Epstein dosyalarının, ticaret elçiliği belgelerini hüküm giymiş cinsel suçluya sızdırdığını ortaya koymasının ardından, bir düzineye yakın emniyet teşkilatı tarafından soruşturuluyor.