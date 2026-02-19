AK Parti'den Terörsüz Türkiye ve bölge açıklaması: Barbarlığa karşı gerçek medeni değerleri savunacağız

Çelik, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve farklı partilerden milletvekillerinin çalışmalarıyla Meclis'in Terörsüz Türkiye hedefi için güçlü bir insiyatif aldığını vurguladı.

AK Parti Sözcüsü, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu net iradenin süreci baltalamaya çalışan aşırılığı bertaraf ettiğini ifade etti.

Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla 'Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge' hedefi için tüm devlet kurumlarının güçlü bir koordinasyon içinde çalıştığını belirtti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda kabul edilen Terörsüz Türkiye raporuna ilişkin açıklama yaptı.

Türkiye'yi ve bölgemizi bu hedeflerine ulaştırmak için siyasi olarak iç bütünlüğü olan ve sadece milletimize yaslanan çalışmalar yürütüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu net irade, süreci baltalamaya çalışan her türlü aşırılığı bertaraf etmektedir.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE ve TERÖRSÜZ BÖLGE" hedefimize sağlam ilkelerle, güçlü çalışmalarla ve stratejik sabırla ilerliyoruz.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, komisyonda kabul edilen Terörsüz Türkiye raporuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bir devlet projesi olan"Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge" hedefi için tüm devlet kurumlarımız güçlü bir koordinasyon içinde çalışmaktadır.

Cumhuriyetimiz, demokrasimiz, hukuk devletimiz ve güvenliğimiz için terörsüz bir gelecek herkesin kazandığı bir tablo ortaya çıkaracaktır.

Bu süreçte Yüce Meclis milletimiz adına değerli bir insiyatif almıştır. Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'un ve farklı partilerden sorumluluk bilinciyle hareket eden değerli milletvekillerinin kıymetli çalışmalarıyla "Terörsüz Türkiye" hedefi için Meclis boyutunu güçlü bir şekilde hayata geçirmiştir.

Etrafımızdaki gelişmeler bugünlerde daha net şekilde gösteriyor ki, kötülük şebekelerinin en büyük aracı terördür. Kendilerini görünmez kılarak, vekâlet unsurları yoluyla ülkemize ve yakın coğrafyamızdaki kardeş halklara en çok bu yöntemlerle zarar vermeye çalışıyorlar.

"Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge"hedefimiz iç bütünlüğümüze ve yakın coğrafyadaki kardeş halklarla birliğimize zarar vermeye çalışan tüm siyasi kötülük ajandalarına karşı da bir duruştur.