Şehit yakınları ve gaziler "Büyük Aile Sofraları"nda buluşacak: İlk iftar Başkan Erdoğan’ın katılımıyla Külliye'de

Hızlı Özet Göster Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan ayının ilk iftarını şehit yakınları ve gazilerle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 81 ilde 'Büyük Aile Sofraları' adıyla iftar programları düzenleyecek.

Programa 41 binden fazla şehit yakını, gazi ve gazi yakınının katılması bekleniyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehit yakınları ve gazilerin Bakanlık politikalarının merkezinde olduğunu belirtti.

Göktaş, iftar programının devletin vefa anlayışının ve milletin birlik ruhunun göstergesi olacağını ifade etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu yıl da Ramazan ayının ilk iftarını şehit yakınları ve gazilerle birlikte açacak. 81 İLDE BÜYÜK AİLE SOFRALARI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda yurt genelinde hazırlanacak "Büyük Aile Sofraları"nda şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları iftarda bir araya gelecek.