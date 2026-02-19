Şehit yakınları ve gaziler "Büyük Aile Sofraları"nda buluşacak: İlk iftar Başkan Erdoğan’ın katılımıyla Külliye'de
Ramazan ayında devletin vefa geleneğini yaşatacak “Büyük Aile Sofraları” kapsamında 81 ilde şehit yakınları, gaziler ve aileleri iftar programlarında bir araya gelecek. Buluşmaların ilk iftarı ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu yıl da Ramazan ayının ilk iftarını şehit yakınları ve gazilerle birlikte açacak.
81 İLDE BÜYÜK AİLE SOFRALARI
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda yurt genelinde hazırlanacak "Büyük Aile Sofraları"nda şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları iftarda bir araya gelecek.
Bakanlıktan yapılan açıklamada,"Şehit Yakınlarımız ve Gazilerimizle Büyük Aile Sofrası"temasıyla 81 ilde iftar programı düzenleneceği belirtildi.
İLK İFTAR KÜLLİYE'DE
Programa, 41 binden fazla şehit yakını, gazi ve gazi yakınının katılımının beklendiği, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın her yıl olduğu gibi bu yıl da ramazanın ilk iftarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarıyla birlikte yapacak olmasının da programa ayrı bir anlam kazandırdığı aktarıldı.
Görüşlerine yer verilen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarının Bakanlık politikalarının merkezinde yer aldığını vurguladı.
İstihdamdan sosyal desteklere, eğitimden ulaşıma kadar her alanda çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade eden Göktaş, ramazanın ilk gününde ülke genelinde gerçekleştirilecek iftar programının devletin vefa anlayışının ve milletin birlik ruhunun güçlü bir göstergesi olacağını kaydetti.