Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 21 şüpheli adliyeye sevk edildi

Rıza Kaan Tangöze 17.6 gram marihuana ile İsmail Hacıoğlu 33 gram marihuana ile yakalandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "Uyuşturucu" soruşturması kapsamında İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alınan 21 şüphelinin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri tamamlandı.



Operasyon kapsamında gözaltına alınan ve aralarında şarkıcı Murat Dalkılıç, şarkıcı Rıza Kaan Tangöze, Kemal Doğulu, Adem Kılıçcı ve İsmail Hacıoğlu'nun da bulunduğu toplamda 21 şüpheli adliyeye sevk edildi.



EDİS HAKKINDA YAKALAMA KARARI



Soruşturma kapsamında şarkıcı Edis Görgülü hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı. Gözaltına alınan isimler arasında bazı iş insanları da bulunuyor.

Operasyonda Duman Grubu Solisti Rıza Kaan Tangöze 17.6 gram Marihuana maddesiyle, İsmail Hacıoğlu ise 33 gram Marihuana maddesiyle yakalanmıştı.