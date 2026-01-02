PODCAST CANLI YAYIN
Beşiktaş alman stoperle yollarını ayırmaya hazırlanıyor: Uduokhai koptu gidiyor

Sergen Yalçın’ın takımda düşünmediği tecrübeli futbolcuya Fransa’dan bir kulüp talip oldu. Ülkesinin takımları da Felix Uduokhai için girişimlerini sürdürüyor.

02 Ocak 2026
Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen isimlerden olan Felix Uduokhai ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Siyah-Beyazlılar'ın geçtiğimiz yaz Augsburg'dan 5 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı tecrübeli oyuncu son dönemdeki performansıyla gözden düştü. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Uduokhai'nin gönderilmesine onay verdiği ve yönetimin de gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı öğrenildi. Alman stopere Fransız ve Alman kulüplerinin ilgisi var. Fransa'dan bir kulüp, Felix Uduokhai'yi satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Oyuncuyu Bundesliga'dan da isteyenler var. Önümüzdeki hafta Uduokhai'nin transferi ile ilgili somut adımların atılması bekleniyor. Siyah-Beyazlı forma altında bu sezon 11 karşılaşmada boy gösteren Alman savunmacı, gol ya da asist üretemedi. Bundesliga'da daha önce 1860 Münih, Augsburg ve Wolfsburg gibi takımların formasını giyen Uduokhai, 3 kez Almanya Milli Takım formasını giydi. Tecrübeli oyuncunun menajerinin önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.


FENERBAHÇE'Yİ GÖZÜMÜZDE BÜYÜTMÜYORUZ

Beşiktaş Basketbol Şube Sorumlusu Özkan Arseven, "Fenerbahçe, Euroleague seviyesinde bir ekip ama bizim için herhangi bir takımdan farkı yok. Gözümüzde büyüttüğümüz bir maç değil. Bizim için sıradan bir maç. Güçlü olan taraf biziz" şeklinde konuştu.

