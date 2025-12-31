Trabzonspor’a Süper Kupa öncesi müjde! Okay ve Folcarelli antrenmanlara başladı

Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak olan Süper Kupa maçı öncesi Okay ve Folcarelli'den sevindirici haber geldi. Bordo- Mavili takımın çok sayıda eksik oyuncusunun bulunduğu ortamda antrenmanlara çıkmaya başlayan iki oyuncunun da Galatasaray maçına kadar olan sürede fiziksel olarak eksikliklerini kapatması ve süre alabilecek duruma gelmesi bekleniyor. Özellikle Folcarelli'nin oynama ihtimalinin oluşması durumunda Fatih Tekke'nin bu isme görev vermesi bekleniyor.

FIRTINA'DA YOĞUN TEMPO

Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürüyor. Hazırlıklar dün yapılan çift idmanla sürdü. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sabah gerçekleşen gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular salonda ısınmanın ardından pas ve taktik çalışması yaptı. Akşam ise sahada taktik çalışma gerçekleşti.