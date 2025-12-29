Trabzonspor sağ bek pozisyonunda takım içi rekabet yapabilecek yerli bir oyuncu arayışını sürdürüyor. İlk olarak Manisa FK forması giyen Ayberk Karapo'yu gündemine alan bordo-mavililer bu oyuncunun kulübünün çok yüksek rakamlar talep etmesi nedeniyle farklı isimlere yöneldi. Yönetimin bonservisi Eyüpspor'da olan ancak Pendikspor'da kiralık olarak forma giyen Hüseyin Maldar'ı gündemine aldığı öğrenildi. Bu sezon 15 maçta forma giyip 3 gol 2 asistlik katkı sağlayan Hüseyin Maldar, sol bek ve sağ kanatta da forma giyebiliyor. Trabzonspor, 18 yaşındaki sağ bek oyuncusu için önümüzdeki günlerde girişimde bulunacak.

