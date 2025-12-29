Fenerbahçe’de Nkunku bombası! Menajeriyle ilk temas kuruldu

Samsun'dan Musaba hamlesinin ardından kanat bölgesine bir takviye daha yapmak isteyen Fenerbahçe'de Christopher Nkunku sesleri yükseliyor. Önceki gün Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Fransız yıldızla ilgilendiğini yazan İtalyan basını dün çarpıcı bir iddiayı daha gündeme getirdi. Pietro Mazzara'nin haberine göre sarı-lacivertliler, Nkunku'nun menajeriyle ilk teması sağladı.

DÜN İKİ GOL BİRDEN ATTI!

Yapılan görüşmede yıldız futbolcunun talipleri öğrenilirken, ekonomik beklentileri de masaya yatırıldı. Bu bölge için Ademola Lookman'ı ilk planda tutan Fenerbahçe'nin B planı olarak da Nkunku'yu düşündüğü belirtiliyor. Öte yandan dün Milan, Verona'yı yenerken Nkunku 2 gol attı.