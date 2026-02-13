Başkan Erdoğan Boğaziçi Üniversitesi'nde karanfillerle karşılandı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan erkek ve kız yurtlarının açılışına katıldığı Boğaziçi Üniversitesi'nde karanfillerle karşılandı. Erdoğan'ın gelişi sırasında öğrenciler, "Sen gözümün nuru adanmış hayatların umudu Recep Tayyip Erdoğan" sloganları attı. Sohbet ettiği öğrenciler nefret söylemiyle hareket eden marjinal grupların üniversite içinde azınlık olduğunu belirtmesi üzerine Başkan Erdoğan, "Sen hiç onlara kafayı takma. Bak orada kim var" sözleriyle Boğaziçi Üniversitesi mezunu Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ı gösterdi.
BOĞAZİÇİ'NDE ERDOĞAN SLOGANLARI
Başkan Erdoğan, tören alanına gelişinde karanfillerle karşılandı.
GENÇLİK SENİNLE GURUR DUYUYOR
Erdoğan'ın gelişi sırasında öğrenciler,"Sen gözümün nuru adanmış hayatların umudu Recep Tayyip Erdoğan" , "Gençlik seninle gurur duyuyor" sloganları attı.
BURADA GÜÇLÜ OLAN BİZİZ
Başkan Erdoğan, açılış öncesi öğrencilerle sohbet etti.
Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyan bir öğrenci,"Belki yarın öbür gün linç kampanyasına maruz kalacağız ama onlar bir azınlık. Burada güçlü olan biziz. Bizim sesimiz çıkıyor." dedi.
SEN HİÇ ONLARA KAFAYI TAKMA
Başkan Erdoğan bu sözler üzerine,"Sen hiç onlara kafayı takma. Bak orada kim var"sözleriyle Boğaziçi Üniversitesi mezunu Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ı gösterdi.