Yıldızların rekor akşamı! Galatasaray - Eyüpspor: 5-1 | MAÇ SONUCU

Galatasaray bir sonraki maçında Juventus'u ağırlayacak (İHA) EYÜPSPOR'DA 2 DEĞİŞİKLİK Konuk ekip teknik direktörü Atila Gerin, bir önceki maçın ilk 11'ine göre 2 değişiklik yaptı. Eyüpspor sahaya Jankat Yılmaz, Talha Ülvan, Jerome Onguene, Bedirhan Özyurt, Umut Meraş, Baran Ali Gezek, Mateusz Legowski, Emre Akbaba, Lenny Pintor, Angel Torres ve Umut Bozok ile çıktı. Yedek kulübesinde ise Marcos Felipe, Ömer Ahmet Ceyhan, Arda Yavuz, Denis Radu, Taşkın İlter, Charles Raux Yao, Ismaila Manga, Dorin Rotariu, Metehan Altunbaş ve Abdou Khadre Sy yer aldı. Gerin, önceki maçta ilk 11'de oynayan Metehan ile Taşkın'ı yedeğe çekerken, Angel Torres ve Mateusz Legowski'yi başlangıç kadrosuna aldı.

Davinson Sanchez ve Umut Bozok mücadelesi (AA) JANKAT YILMAZ İLK KEZ GALATASARAY'A KARŞI Sezon başında Galatasaray'dan Eyüpspor'a kiralanan Jankat Yılmaz, ilk kez sarı-kırmızılı takıma karşı süre aldı. Genç kaleci, daha önce birçok kez ev sahibi oyuncu olarak sahaya çıktığı RAMS Park çimlerine bu kez rakip formayla çıktı.

Mauro Icardi Eyüpspor ağlarını havalandırarak rekor kırdı (AA) OSIMHEN'DEN 2 ASİST Maçın henüz ikinci dakikasında Galatasaray öne geçti. Victor Osimhen'in ceza alanına gönderdiği ortayı iyi değerlendiren Yunus Akgün, Jankat Yılmaz'ı mağlup ederek tabelayı erken değiştirdi. Böylece sarı-kırmızılılar, karşılaşmada gol çizgisini en erken geçen taraf oldu. Nijeryalı yıldız ayrıca Icardi'nin ikinci golünde de pası veren isimdi.

Mauro Icardi'nin kontratı sezon sonunda bitiyor (AA) 8. GOLÜNÜ ATTI Eyüpspor ağlarını havalandıran milli futbolcu, bu sezon toplamda 8. gol sevincine ulaştı. Yunus Akgün, son dönemde yükselen grafiğini sürdürürken üç haftalık periyotta üç kez skor katkısı vererek dikkat çekti.