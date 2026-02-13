Yıldızların rekor akşamı! Galatasaray - Eyüpspor: 5-1 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Eyüpspor ile karşılaşan Galatasaray, sahadan 5-1 galip ayrıldı. Sarı kırmızılılar, Trabzonspor - Fenerbahçe derbisi öncesi moral buldu. İşte yaşananlar...
- Galatasaray, Süper Lig'de Eyüpspor'u RAMS Park'ta 5-1 mağlup etti.
- Sarı-kırmızılı takımın gollerini Yunus Akgün, Mauro Icardi (3) ve Jerome Onguene (kendi kalesine) atarken, Eyüpspor'un golünü Metehan Altunbaş kaydetti.
- Mauro Icardi, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde 47 gole ulaşarak stadın en golcü oyuncusu unvanını aldı ve Burak Yılmaz'ı geride bıraktı.
- Eyüpspor, 38. dakikada Bedirhan Özyurt'un bariz gol fırsatını engellemesi nedeniyle aldığı kırmızı kartla 10 kişi kaldı.
- Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, bir önceki maça göre 5 değişiklik yaparak Icardi ve Osimhen ikilisini 9 maç sonra ilk 11'de birlikte oynatttı.
Cimbom'un gollerini Yunus Akgün, Mauro Icardi (3) ve Jerome Onguene (kk) atarken konuk takımın tek sayısı Metehan Altunbaş'tan geldi.
Bu sonuçla Okan Buruk ve öğrencileri 3 puanın sahibi olurken, ligin zirvesindeki Trabzonspor - Fenerbahçe mücadelesi öncesinde moral buldu. Ayrıca Juventus sınavına da hazır bir görüntü verdi.
Aslan bir sonraki lig maçında ise Konyaspor ile kozlarını paylaşacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
2. dakikada Galatasaray öne geçti. Lang'ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Osimhen'in ortasında altıpas çizgisi önünde meşin yuvarlağa kafa vuran Yunus Akgün, ağları sarstı: 1-0.
7. dakikada Yunus Akgün'ün orta alandaki hatasında topu kapan Umut Bozok, kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldı. Umut'un ceza yayından çektiği şutta Uğurcan, golü önledi.
18. dakikada Legowski'nin ceza sahası dışından sağ çaprazdan çektiği şutta meşin yuvarlak, yakın direğin dibinden auta çıktı.
21. dakikada Icardi'nin ara pasında savunma arkasına sarkan Osimhen, ceza sahasına girdikten sonra karşı karşıya kaldığı kaleci Jankat Yılmaz'ın solundan geçerek, topu kaleye gönderdi. Eyüpsporlu Onguene, meşin yuvarlağı çizgiden kornere gönderdi.
25. dakikada Emre Akbaba'nın sol kanattan kullandığı serbest atışta arka direkteki Onguene'nin kafa vuruşunda kaleci Uğurcan, soluna uzanarak meşin yuvarlağı çeldi.
31. dakikada Eyüpspor savunmasından dönen topu ceza yayının sol tarafında önünde bulan Icardi'nin şutunda kaleci Jankat, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
33. dakikada sarı-kırmızılılar, farkı 2'ye çıkardı. Lang'ın ceza sahası dışından sol çaprazdan çektiği şutta kaleci Jankat, meşin yuvarlağı çeldi. Jankat'tan dönen topu penaltı noktası civarında tamamlayan Icardi, fileleri havalandırdı: 2-0.
38. dakikada ikas Eyüpspor, 10 kişi kaldı. Orta alanda kendisine gelen topu iyi kontrol edemeyen Bedirhan Özyurt, meşin yuvarlağı Yunus Akgün'e kaptırdıktan sonra bu oyuncuya faul yaptı. Hakem Çağdaş Altay, bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle bu pozisyonda Bedirhan'ı direkt kırmızı kartla cezalandırdı.
40. dakikada Lang'ın sol kanattan ortasında penaltı noktası civarındaki Osimhen'in kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.
Sarı-kırmızılı ekip, ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı.
48. dakikada Galatasaray, farkı 3'e yükseltti. Onguene'nin hatalı pasında ceza yayında meşin yuvarlağı kapan Osimhen, kaleci Jankat ile karşı karşıya kaldıktan sonra bu oyuncuyu solundan geçmeye çalıştı. Ayağından topu açarak avantajını kaybeden Nijeryalı santrfor, ceza sahası sol çaprazından meşin yuvarlağı altıpas çizgisi önünde bulunan Icardi'ye aktardı. Arjantinli golcünün vuruşunda top, kaleci Jankat'ın bacağına çarparak ağlarla buluştu: 3-0.
63. dakikada Asprilla'nın ceza sahası dışından sağ çaprazdan çektiği şutta kaleci Jankat, yakın direğin dibinden topu kornere çeldi.
67. dakikada Icardi'nin pasında topla buluşan Osimhen'in ceza sahası sağ çaprazından çektiği şutta kaleci Jankat, meşin yuvarlağı önledi.
68. dakikada Osimhen ile verkaç yaparak ceza sahasına giren Asprilla'nın sağ çaprazdan vuruşunda top, uzak direğin dibinden auta gitti.
70. dakikada Galatasaray, dördüncü golünü buldu. İlkay Gündoğan'ın uzun pasıyla ceza sahasına giren Barış Alper Yılmaz, sağ çaprazdan topu içeriye doğru çevirdi. Osimhen'in ıskaladığa topa altıpas çizgisi önünde vuran Icardi, ağları sarstı: 4-0.
71. dakikada Eyüpspor, aradaki farkı 3'e indirdi. Sağ kanattan ceza sahasına giren Rotariu, topu içeriye doğru çevirdi. Galatasaray savunmasından seken meşin yuvarlağı altıpas içinde önünde bulan Metehan Altunbaş, yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 4-1.
82. dakikada Icardi'nin uzun pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın vuruşunda, meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta çıktı.
87. dakikada Galatasaray, farkı yeniden 4'e çıkardı. Osimhen'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Singo, ceza sahasına girdikten sonra meşin yuvarlağı içeriye doğru çevirdi. Altıpas çizgisi önündeki Onguene'nin ters vuruşunda top, ağlarla buluştu: 5-1.
OKAN BURUK'TAN 5 DEĞİŞİKLİK
Teknik direktör Okan Buruk, ligde bir önceki resmi maçın ilk 11'ine göre 5 değişikliğe gitti. Son lig karşılaşmasında ilk 11'de görev yapan Ismail Jakobs, Roland Sallai, Gabriel Sara, Lucas Torreira ve Barış Alper Yılmaz bu kez yedek kulübesine geçti. Buruk, başlangıç kadrosunda ise Eren Elmalı, Sacha Boey, Mario Lemina, İlkay Gündoğan ve Mauro Icardi'yi tercih etti.
GALATASARAY'IN 11'İ VE YEDEK KULÜBESİ
Sarı-kırmızılılar mücadeleye Uğurcan Çakır, Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lemina, İlkay Gündoğan, Yunus Akgün, Icardi, Noa Lang ve Victor Osimhen ile başladı. Kulübede ise Günay Güvenç, Jakobs, Sallai, Sara, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Torreira, Barış Alper Yılmaz, Renato Nhaga ve Wilfried Singo yer aldı.
ICARDI-OSIMHEN 9 MAÇ SONRA YENİDEN BİRLİKTE
Okan Buruk, Icardi ile Osimhen'i Süper Lig'de 9 maç aradan sonra aynı anda ilk 11'e yazdı. İkilinin ligde son olarak Kocaelispor deplasmanında birlikte ilk 11 başladığı maçın ardından, uzun bir aranın sonrasında yeniden mücadele etti.
BOEY 760 GÜN SONRA RAMS PARK'TA
Galatasaray'daki ikinci dönemini yaşayan Boey, 760 gün sonra RAMS Park'ta maça çıktı. Fransız sağ bek, sarı-kırmızılı formayla Seyrantepe'deki son maçına 15 Ocak 2024'te Kayserispor karşısında çıktıktan sonra Bayern Münih'e transfer olmuştu.
TRİBÜNDE DİKKAT ÇEKEN İSİMLER
Karşılaşmayı Vincenzo Montella tribünden takip etti. Ayrıca Erwin Koeman da RAMS Park'ta yer alarak Noa Lang'ın performansını yakından izledi. Koeman, milli takımda kardeşi Ronald Koeman'ın yardımcılığını yapıyor.
SAHADA KUPA SEREMONİSİ
Müsabaka öncesinde Spor Toto Kadınlar Süper Lig karşılaşmalarında namağlup şampiyonluğa ulaşan Galatasaray Kadın Judo Takımı kupasını kaldırdı. Törende kupalar, ikinci başkan Metin Öztürk ve yönetici Ece Bora tarafından takdim edildi. Ardından ulusal ve uluslararası şampiyonluklar kazanan Galatasaray Yelken Şubesi sporcuları ile şube yöneticilerine Metin Öztürk ve yönetici Timur Kuban tarafından plaket verildi.
EYÜPSPOR'DA 2 DEĞİŞİKLİK
Konuk ekip teknik direktörü Atila Gerin, bir önceki maçın ilk 11'ine göre 2 değişiklik yaptı. Eyüpspor sahaya Jankat Yılmaz, Talha Ülvan, Jerome Onguene, Bedirhan Özyurt, Umut Meraş, Baran Ali Gezek, Mateusz Legowski, Emre Akbaba, Lenny Pintor, Angel Torres ve Umut Bozok ile çıktı. Yedek kulübesinde ise Marcos Felipe, Ömer Ahmet Ceyhan, Arda Yavuz, Denis Radu, Taşkın İlter, Charles Raux Yao, Ismaila Manga, Dorin Rotariu, Metehan Altunbaş ve Abdou Khadre Sy yer aldı. Gerin, önceki maçta ilk 11'de oynayan Metehan ile Taşkın'ı yedeğe çekerken, Angel Torres ve Mateusz Legowski'yi başlangıç kadrosuna aldı.
JANKAT YILMAZ İLK KEZ GALATASARAY'A KARŞI
Sezon başında Galatasaray'dan Eyüpspor'a kiralanan Jankat Yılmaz, ilk kez sarı-kırmızılı takıma karşı süre aldı. Genç kaleci, daha önce birçok kez ev sahibi oyuncu olarak sahaya çıktığı RAMS Park çimlerine bu kez rakip formayla çıktı.
OSIMHEN'DEN 2 ASİST
Maçın henüz ikinci dakikasında Galatasaray öne geçti. Victor Osimhen'in ceza alanına gönderdiği ortayı iyi değerlendiren Yunus Akgün, Jankat Yılmaz'ı mağlup ederek tabelayı erken değiştirdi. Böylece sarı-kırmızılılar, karşılaşmada gol çizgisini en erken geçen taraf oldu.
Nijeryalı yıldız ayrıca Icardi'nin ikinci golünde de pası veren isimdi.
8. GOLÜNÜ ATTI
Eyüpspor ağlarını havalandıran milli futbolcu, bu sezon toplamda 8. gol sevincine ulaştı. Yunus Akgün, son dönemde yükselen grafiğini sürdürürken üç haftalık periyotta üç kez skor katkısı vererek dikkat çekti.
GOL HARİTASI: LİG, AVRUPA VE SÜPER KUPA
Yunus Akgün; ligde Eyüpspor'un yanı sıra Konyaspor, Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor maçlarında da rakip fileleri buldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt ve Bodø/Glimt karşısında gol sevinci yaşarken, Süper Kupa'da da Trabzonspor karşısında skor katkısı verdi.
NOA LANG SONRASI YUNUS'TA ÇIKIŞ
Noa Lang transferinin ardından hücum hattında rekabet daha da artarken, Yunus Akgün performansıyla öne çıkan isimlerden biri oldu. Leroy Sané ve Barış Alper Yılmaz'ın da yer aldığı hatta forma rekabeti yükselirken, milli futbolcu son dört karşılaşmada iki gol ve bir asist üreterek üç kez skora doğrudan etki etti.
İÇ SAHADA SEZONUN EN ERKEN GOLÜ
Yunus Akgün'ün ikinci dakikada attığı gol, Galatasaray'ın bu sezon iç sahada kaydettiği en erken gol olarak kayıtlara geçti. Sarı-kırmızılılar adına maçın daha başlangıcında gelen bu gol, karşılaşmanın temposunu belirleyen kritik anlardan biri oldu.
ICARDI'DEN TARİHİ GOL VE STAT REKORU
Mauro Icardi, 33. dakikada attığı golle skoru 2-0'a taşıdı. Sol kanattan gelişen atakta Noa Lang'ın çizgiye inip gönderdiği sert şut kaleciden döndü; seken topu iyi takip eden Icardi, pozisyonu tamamlayarak farkı ikiye çıkardı. Ardından da ikinci devrede farkı dörde çıkardı.
47 GOLE ULAŞTI ZİRVEYE YERLEŞTİ
Icardi, Galatasaray formasıyla Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde attığı gollerle stat tarihinin en golcü oyuncusu unvanını aldı. 47 gole çıkan Arjantinli yıldız, 44 golü bulunan Burak Yılmaz'ı geride bıraktı. 39 gollü Selçuk İnan ise listede üçüncü sırada yer aldı.
LİG PERFORMANSI: 21. MAÇTA 13. GOL
Tecrübeli forvet, Trendyol Süper Lig'de bu sezon çıktığı 21. maçta 13. golünü kaydederek ligdeki skor katkısını yükseltti.