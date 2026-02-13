Epstein intihar mı etti öldürüldü mü? Otopsisini inceleyen doktordan açıklama

FBI ve Adalet Bakanlığı kayıtlarında ölümden bir gece önce 9 Ağustos 2019 gecesi Epstein'ın bulunduğu kata çıkan merdivenlerde turuncu bir şeklin hareket ettiği tespit edildi.

Pedofili finansörü Jeffrey Epstein 'ın şüpheli ölümü ile ilgili soru işaretleri devam ediyor. Ölümünün ardından yapılan otopsiye katılan bir doktorun açıklamasına göre, Epstein New York'taki hapishane hücresinde asılarak değil, boğularak öldürüldü.

Epstein'ın öldükten sonra çekildiği iddia edile fotoğrafı

KENDİNİ Mİ ASTI BOĞULDU MU?

Epstein'ın mirasçıları tarafından görevlendirilen patolog, The Telegraph'a verdiği demeçte, "Benim görüşüme göre, ölümünün asılmasından ziyade boğulma basıncından kaynaklanmış olması daha muhtemel. Elde olan tüm bilgiler ışığında, ölümün sebebinin ve şeklinin daha ayrıntılı olarak araştırılması gerekmektedir."şeklinde konuştu.

Otopsiyi bizzat yapmayan fakat gözlemci olan Doktor Baden,"Adli tıp uzmanı tarafından otopsi yapıldığı sırada, otopsi raporu ve mevcut bilgiler ışığında, ölüm nedenini ve şeklini belirlemek için daha fazla bilgiye ihtiyaç duyulduğu konusunda ikimiz de hemfikirdik."dedi.