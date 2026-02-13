Epstein intihar mı etti öldürüldü mü? Otopsisini inceleyen doktordan açıklama
Pedofili finansörü Jeffrey Epstein’ın hücresindeki sır ölümü, sızan yeni belgelerle yeniden dünya gündeminde. Epstein'ın otopsisinde gözlemci olan bir doktor, pedofili finansörünün intihar etmediğini, boğularak öldürüldüğünü öne sürdü.
- Jeffrey Epstein'ın otopsisine katılan Doktor Michael Baden, Epstein'ın 10 Ağustos 2019'da Metropolitan Cezaevi'nde asılarak değil boğularak öldürüldüğünü belirtti.
- Epstein'ın mirasçıları tarafından görevlendirilen patolog Baden, ölüm nedeninin yeniden araştırılması çağrısında bulundu.
- ABD Adalet Bakanlığı'nın üç milyondan fazla belgeyi yayımlamasının ardından Epstein'ın ölümü hakkında yeni soru işaretleri ortaya çıktı.
- Kamera kayıtlarında Epstein'ın ölümü öncesi 9 dakikalık şüpheli hareketlilik ve gardiyanların panik halindeki koşuşturması görüldü.
- FBI ve Adalet Bakanlığı kayıtlarında ölümden bir gece önce 9 Ağustos 2019 gecesi Epstein'ın bulunduğu kata çıkan merdivenlerde turuncu bir şeklin hareket ettiği tespit edildi.
Pedofili finansörü Jeffrey Epstein'ın şüpheli ölümü ile ilgili soru işaretleri devam ediyor. Ölümünün ardından yapılan otopsiye katılan bir doktorun açıklamasına göre, Epstein New York'taki hapishane hücresinde asılarak değil, boğularak öldürüldü.
ÖLÜM NEDENİ YENİDEN ARAŞTIRILSIN ÇAĞRISI
Doktor Michael Baden, Epstein'ın 10 Ağustos 2019'da Metropolitan Cezaevi'nde tepkisiz halde bulunmasından neredeyse yedi yıl sonra ölüm nedeninin yeniden araştırılması çağrısında bulundu.
KENDİNİ Mİ ASTI BOĞULDU MU?
Epstein'ın mirasçıları tarafından görevlendirilen patolog, The Telegraph'a verdiği demeçte, "Benim görüşüme göre, ölümünün asılmasından ziyade boğulma basıncından kaynaklanmış olması daha muhtemel. Elde olan tüm bilgiler ışığında, ölümün sebebinin ve şeklinin daha ayrıntılı olarak araştırılması gerekmektedir."şeklinde konuştu.
Otopsiyi bizzat yapmayan fakat gözlemci olan Doktor Baden,"Adli tıp uzmanı tarafından otopsi yapıldığı sırada, otopsi raporu ve mevcut bilgiler ışığında, ölüm nedenini ve şeklini belirlemek için daha fazla bilgiye ihtiyaç duyulduğu konusunda ikimiz de hemfikirdik."dedi.
EPSTEIN'IN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ
ABD Adalet Bakanlığı'nın (DOJ) merhum cinsel suçluyla ilgili üç milyondan fazla belgeyi yayımlamasının ardından, Epstein'ın ölümünün niteliği hakkında daha fazla soru işareti ortaya çıktı.
Son yayınlanan dosya yığınları arasında yer alan ve daha önce hiç görülmemiş görüntüler, gardiyanların Epstein'ın cansız bedenini bulduğu o kritik anları ve öncesindeki şüpheli hareketliliği gözler önüne seriyor.
9 DAKİKALIK HAREKETLİLİK
Kamera kayıtlarına göre, Epstein'ın öldüğü gün sabah saat 06:30 sularında bir gardiyanın hücre yakınındaki masaya yaklaştığı görülüyor. Sadece 10 saniye sonra gardiyan Epstein'ın hücresine yöneliyor. Yaklaşık bir dakika sonra ise güvenlik masası ile hücre arasında panik halinde bir trafik başlıyor. Diğer iki gardiyanın da katılımıyla süren bu koşuşturmanın ardından, saat 06:39'da Epstein resmen ölü ilan ediliyor.
GİZEMLİ "TURUNCU KARALTI"
Ancak asıl tartışma yaratan bilgi, ölümden bir gece öncesine ait. FBI ve Adalet Bakanlığı Müfettişliği (OIG) tarafından incelenen kayıtlarda, 9 Ağustos 2019 gecesi saat 22:39'da Epstein'ın bulunduğu kata çıkan merdivenlerde "turuncu bir şeklin" hareket ettiği tespit edildi.