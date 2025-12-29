PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Fenerbahçe’de deprem! Sadettin Saran olağanüstü genel kurul kararına hazırlanıyor

Sıkıntılı günlerden geçen Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran kulübün önde gelen isimlerinin yaptığı, “Olağanüstü genel kurula git” çağrısını değerlendirmeye aldı. Saran bu hafta içinde kesin kararını verecek

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Aralık 2025
Fenerbahçe’de deprem! Sadettin Saran olağanüstü genel kurul kararına hazırlanıyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle çok sıkıntılı bir süreçten geçen Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran bu hafta içinde flaş bir karara imza atabilir. Son 3-4 günde kulübün önde gelen birçok ismiyle fikir alışverişinde bulunan Başkan Saran kendisine yapılan, "Olağanüstü genel kurula git" önerisini gündemine aldı.

KOÇ ADAYLIĞI DÜŞÜNMÜYOR
Kulübe yakın kaynaklara göre Sadettin Saran genel kurulda güven tazeleyip daha güçlü bir şekilde yola devam etme fikrine sıcak bakıyor. Başta kurmayları ve ailesi olmak üzere fikrine değer verdiği insanlarla bu konuyu masaya yatıran Saran'ın bu hafta içinde kesin kararını duyurması bekleniyor. Olağanüstü genel kurul kararı alınması durumunda eski başkan Ali Koç'un kesinlikle aday olmayacağı belirtiliyor. Ancak eski yönetimde yer alan Hakan Safi'nin adaylığı düşündüğü öne sürülüyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Son dakika: Yalova’da DEAŞ operasyonu sırasında polise ateş açıldı! 7 polis yaralandı
Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter’den A Haber’de flaş açıklamalar: Öldürdüyse Kervan için öldürmüş olabilir
D&R
Yarın okullar tatil mi? 29 Aralık Pazartesi kar tatili olan iller hangileri? Bolu, Van, Ankara...
Entegrasyon yoksa operasyon! SDG’ye alan açmak için sahili karıştırdılar: Başrolde İsrail’in Gazel’ini okuyan sözde Alevi şeyhi
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı ilk soruda elenerek seyirciyi şaşkına çevirdi!
İdefix
Trump’tan kritik diplomasi: Önce Putin sonra Zelenskiy
Özgür Özel’in İHA yalanı elinde patladı! İletişim Başkanlığı’ndan açıklama | AK Parti’den tepki
Habertürk’teki narko sapkınlıkta yeni dalga! Veyis Ateş gözaltına alındı: Taner Çağlı Viyana’ya kaçamadan enselendi
Diplomaside yapay zeka savaşları: Putin’den liderlere Noel hediyesi
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni dalga! Buse İskenderoğlu, Şebnem İnan, Ege!... İsim isim tam liste | 34 gece kulübüne baskın
Galatasaray transfer sezonunu iki imza ile açıyor! Okan Buruk muradına erdi
TOKİ 500 bin sosyal konut kuraları yarın başlıyor! İl il takvim netleşti: İşte ilk şehir ve saati
65 milyon dolarlık şaibe! Ela Rümeysa Cebeci ile anılan Serdar Bilgili’ye naylon fatura suçlaması: Organize vergi kaçakçılığı iddiası
Asgari ücretten sonra sıra memur ve emekli zammında! TAKVİM kalem kalem hesapladı...
İstanbul’da yoğun kar alarmı: İzlanda soğukları ile -1’i göreceğiz! O ilçelere lapa lapa yağacak
Zehirli ağ! İş adamları alan açtı fenomenler uyuşturucu trafiğini büyüttü: Doları rulo yapıp poşetten çektiler
Washington–Tel Aviv Arasında kayıp silah skandalı: Kayıp 4 milyon mühimmat nerede?
Fenerbahçe Galatasaray’ın eski futbolcusunu istiyor! Transferde dev sürpriz