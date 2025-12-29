Hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle çok sıkıntılı bir süreçten geçen Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran bu hafta içinde flaş bir karara imza atabilir. Son 3-4 günde kulübün önde gelen birçok ismiyle fikir alışverişinde bulunan Başkan Saran kendisine yapılan, "Olağanüstü genel kurula git" önerisini gündemine aldı.

KOÇ ADAYLIĞI DÜŞÜNMÜYOR

Kulübe yakın kaynaklara göre Sadettin Saran genel kurulda güven tazeleyip daha güçlü bir şekilde yola devam etme fikrine sıcak bakıyor. Başta kurmayları ve ailesi olmak üzere fikrine değer verdiği insanlarla bu konuyu masaya yatıran Saran'ın bu hafta içinde kesin kararını duyurması bekleniyor. Olağanüstü genel kurul kararı alınması durumunda eski başkan Ali Koç'un kesinlikle aday olmayacağı belirtiliyor. Ancak eski yönetimde yer alan Hakan Safi'nin adaylığı düşündüğü öne sürülüyor.