Beşiktaş Başkanı Adalı çarpıcı açıklamalar yaptI! ’Görevden kaçanların enkazını kaldırmaya çalışıyoruz’

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Adalı, "Bizler her türlü finansal farkı kapatmayı taahhüt ediyoruz. Bu koltuktan kulübümüze tek bir açık bırakmadan kalkacağımızın sözünü veriyorum. Süleyman Seba dönemindeki gibi yönetim sürelerini 2 yıla indirmek istiyoruz. Gelen yönetim 2 yılda yapacağını yapsın. Yapamayan için kararı bu camia versin" dedi.

ARTIK KENETLENME ZAMANI

Siyah-Beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı, "Görevden kaçanların enkazını kaldırmaya çalışıyoruz. 20 günde ne yaptık da Mali Genel Kurul'da bize bu tepkileri gösterdiniz? Plan ve projelerin tohumları atılırken, 20 gün için böyle bir tepki ile karşılaşmak ne kadar adil? Bu zamansız saldırıların altında art niyet var. Beşiktaş sahipsiz değildir! İbra gerçekleşti ama bir de mahkeme süreci yaşıyoruz! Bunlar Beşiktaş'a yakışmıyor! Artık Beşiktaş'ın başarısı için kenetlenme zamanı" diye konuştu.



BEŞİKTAŞ'IN BORCU 22 MİLYAR 531 MİLYON

Beşiktaş'ın borcu 31 Ağustos 2025 itibarıyla 22 milyar 531 milyon 664 bin 293 TL olarak açıklandı. Bir önceki divan kurulunda borç, 31 Mayıs 2025 tarihli olarak 17 milyar 731 milyon 767 bin 706 TL şeklinde duyurulmuştu.