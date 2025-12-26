Fatih Tekke’nin vazgeçilmezi Zubkov

Trabzonspor'da ligdeki ilk yarı performansında öne çıkan isimlerin başında Oleksandr Zubkov geldi. Bordo-Mavili formayla istikrarlı görüntü çizen Ukraynalı futbolcu, Teknik Direktör Fatih Tekke'nin vazgeçilmezleri arasına girmeyi başardı. 29 yaşındaki sağ kanat, ligin ilk yarısında 15'i ilk 11 olmak üzere 17 maçın tamamında forma giydi. Hücum organizasyonlarında aktif rol alan Zubkov, özellikle asist katkısıyla dikkat çekti. Deneyimli futbolcu, sezonun ilk yarısı itibarıyla 4 asist üreterek geçtiğimiz sezonki asist sayısına şimdiden ulaşmış oldu. Ancak Zubkov'un gol üretiminde geçen sezonun gerisinde kaldığı görülüyor. Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Trabzonspor'a katılan ve yarım sezonda oynadığı 15 maçta 6 gole imza atan Ukraynalı oyuncu, bu sezon ise 17 karşılaşmada yalnızca 2 gol kaydedebildi. Gol beklentisi anlamında yaşanan bu düşüş, istatistiklere de yansıdı. Buna rağmen sahadaki enerjisi, oyuna katkısı ve istikrarlı performansıyla teknik heyetin güvenini kazanan Zubkov'un, sezonun ikinci yarısında skor katkısını artırması bekleniyor. Zubkov'un kariyerinde az sakatlanması da bir avantaj olarak gösteriliyor.

Haber: Yunus Emre Sel