Sarı-lacivertli ekip Hollandalı yıldızı renklerine bağladı!

Joey Veerman ile anlaşan Fenerbahçe, PSV Eindhoven ile pazarlıklarını sürdürürken Hollanda ekibi Szymanski için devreye girdi. Pazarlıklar Szymanski üzerinden ilerliyor.

Giriş Tarihi :23 Aralık 2025
Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde orta sahasını güçlendirmek için harekete geçti. Sarı-Lacivetliler, sürpriz bir şekilde PSV Eindhoven'ın 27 yaşındaki orta sahası Joey Veerman ile temas kurdu. Fenerbahçe Yönetimi, kısa süre içinde Hollandalı yıldızla anlaşma sağladı. PSV Eindhoven ile bonservis görüşmeleri gerçekleştirilirken Hollanda ekibinden sürpriz bir hamle geldi. PSV, Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Polonyalı orta saha Sebastian Szymanski'yi transfer etmek için hamle yaptı. Bu gelişme üzerine transfer farklı bir boyut aldı. Veerman transferi bu saatten sonra para+Szymanski üzerinden ilerliyor.

16 GOLE KATKIDA BULUNDU

Veerman'ın 25 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli bulunuyor. 2022 yılından beri PSV Eindhoven forması giyen Hollandalı orta saha oyuncusu Joey Veerman'ın sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor. Bu sezon 23 karşılaşmada görev yapan Veerman, 8 gol atıp 8 de asiste imza atarken 16 gol katkısı verdi. Tecrübeli futbolcu, 16 kez Hollanda Milli Takım forması giydi

MUSABA SÜRPRİZİ

Fenerbahçe, Samsunspor forması giyen Anthony Musaba'yı transfer etmek için harekete geçti. Fenerbahçe'den sürpriz hamle... Sarı-Lacivertliler, Samsunspor forması giyen Anthony Musaba'yı kadrosuna katmak için temaslara başladı. Fenerbahçe'nin İtalyan teknik direktörü Domenico Tedesco'nun yıldız oyuncuyu bizzat istediği ve bunun üzerine yönetimin harekete geçtiği öğrenildi. Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için öncelikli olarak orta saha, kanat oyuncuları ve santrforlara yöneliyor.

KEREM SANTRFORDA

Fenerbahçe'de bugün kalede Tarık Çetin forma giyecek. Orta sahada ise Bartuğ Elmaz'ın görev alması bekleniyor. Sarı-Lacivertliler'de milli yıldız Kerem Aktürkoğlu'nun ise Beşiktaş'a karşı santrafor oynayacağı öğrenildi.

FRATESSİ İDDİASI

İtalyan medyasından flaş bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe, Davide Frattesi'yi kadrosuna katmak istiyor. İnter, en az 30 milyon Euro talep ederken, zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifine sıcak bakabilir. 26 yaşındaki merkez orta sahanın kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.

TRANSFER ZİRVESİ

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, yöneticilerden Ertan Torunoğulları, Sportif Direktör Devin Özek ve teknik direktör Domenico Tedesco dün transfer zirvesi gerçekleştirdi. Bu görüşmede yapılacak transferlerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

