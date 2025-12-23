PODCAST CANLI YAYIN
ATV ekranlarında derbi şöleni! Kartal ile Kanarya kupada karşılaşacak

F.Bahçe ile Beşiktaş kupada kapışacak. Saat 20.30’daki maç ATV’den yayımlanacak. Maç öncesi ve sonrası tüm gelişmeler A Spor’da olacak.

Giriş Tarihi :23 Aralık 2025
Türkiye Kupası'nda dev mücadele... Fenerbahçe ile Beşiktaş bugün Türkiye Kupası C Grubu'nda karşı karşıya gelecek. Chobani Stadı'ndaki maç, saat 20.30'da başlayacak. Dev maç öncesinde iki takımda büyük eksikler bulunuyor. Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri ve Dorgeles Nene, Afrika Kupası'na gittikleri için derbide forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta ise El Bilal Toure ve Wilfred Ndidi, bu turnuvada mücadele edecekleri için derbide olmayacaklar. Fenerbahçe'de; Talisca, Brown, Edson, Semedo ise sakatlıkları nedeniyle dev maçta takımlarını yalnız bırakacaklar. Beşiktaş'ta ise; Cengiz Ünder, Jota Silva ve Mustafa Hekimoğlu'nun sakatlıkları bulunuyor. Fenerbahçe'de Fred geçen sezondan cezalı olduğu için forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de Afrika Kupası'na giden, cezalı ve sakat futbolcuların yanı sıra Ederson ve Duran da izinli oldukları nedeniyle Beşiktaş karşısında sahada olamayacak.

Kerem Aktürkoğlu, bu sezon 27 kez görev aldı. 6 kez fileleri havalandırdı.

İki takım daha önce kupada 14 kez eşleşirken Beşiktaş 9, Fenerbahçe ise 5 kez turu geçen taraf oldu.

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda 22 maç yaptı. 11'ini Kartal, 5'ini ise Fenerbahçe kazandı.

Abraham bu sezon 22 maçta 12 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

