Galatasaray, Kasımpaşa'yı 3-0 yenerek ligin ilk yarısını lider bitirirken Sarı-Kırmızılı takımın Arjantinli futbolcusu önemli bir başarıya imza attı. Icardi Kasımpaşa maçında ağları havalandırarak ligde toplamda 60. golüne ulaşmış oldu. Arjantinli yıldız bu golüyle birlikte Gheorghe Hagi'nin rekorunu geride bıraktı ve Galatasaray tarihinde Süper Lig'de en fazla gol atan yabancı oyuncu oldu. Icardi Kasımpaşa önündeki bitmez tükenmez enerjisiyle takımını sırtlarken oynadığı süredeki hırsıyla taraftarın gönlünde bir kez daha taht kurmayı başardı.

ASLAN EVDE 27 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında oynadığı son 27 maçta 22 galibiyet ve 5 beraberlikle yenilgi yüzü görmedi. Sahasında son yenilgisini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe karşısında alan Sarı-Kırmızılılar sonrasında 27 lig maçında 22. galibiyetini aldı. 5 maç ise berabere kaldı.

YUNUS AKGÜN TUTULMUYOR

Galatasaray'da Yunus Akgün sakatlıktan sonra harika bir dönüş yaptı. Fenerbahçe derbisiyle sahalara dönen milli futbolcu ardından Samsunspor maçında 1, Antalyaspor önünde de 2 asist yapmıştı. Yunus Akgün Kasımpaşa önünde de 1 gol atarken form grafiğini her hafta biraz daha yükseltti.

TORREİRA G.ANTEP'E YOK

Galatasaray ile Kasımpaşa arasında oynanan karşılaşmada Torreira 68'inci dakikada sarı kart gördü. Bu sezon 4. sarı kartını gören Sarı-Kırmızılı oyuncu böylece cezalı duruma düşmüş oldu. Torreira Galatasaray'ın Gaziantep ile oynayacağı maçta oynayamayacak.