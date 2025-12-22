SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Icardı’den tarihi rekor: Ligde 60 göl attı!

G.Saray’ın Arjantinli futbolcusu dün attığı golle Sarı-Kırmızılılar’ın tarihinde Süper Lig’de 60 golle en fazla gol atan yabancı oyuncu oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Aralık 2025
Icardı’den tarihi rekor: Ligde 60 göl attı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Galatasaray, Kasımpaşa'yı 3-0 yenerek ligin ilk yarısını lider bitirirken Sarı-Kırmızılı takımın Arjantinli futbolcusu önemli bir başarıya imza attı. Icardi Kasımpaşa maçında ağları havalandırarak ligde toplamda 60. golüne ulaşmış oldu. Arjantinli yıldız bu golüyle birlikte Gheorghe Hagi'nin rekorunu geride bıraktı ve Galatasaray tarihinde Süper Lig'de en fazla gol atan yabancı oyuncu oldu. Icardi Kasımpaşa önündeki bitmez tükenmez enerjisiyle takımını sırtlarken oynadığı süredeki hırsıyla taraftarın gönlünde bir kez daha taht kurmayı başardı.

ASLAN EVDE 27 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında oynadığı son 27 maçta 22 galibiyet ve 5 beraberlikle yenilgi yüzü görmedi. Sahasında son yenilgisini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe karşısında alan Sarı-Kırmızılılar sonrasında 27 lig maçında 22. galibiyetini aldı. 5 maç ise berabere kaldı.

YUNUS AKGÜN TUTULMUYOR

Galatasaray'da Yunus Akgün sakatlıktan sonra harika bir dönüş yaptı. Fenerbahçe derbisiyle sahalara dönen milli futbolcu ardından Samsunspor maçında 1, Antalyaspor önünde de 2 asist yapmıştı. Yunus Akgün Kasımpaşa önünde de 1 gol atarken form grafiğini her hafta biraz daha yükseltti.

TORREİRA G.ANTEP'E YOK

Galatasaray ile Kasımpaşa arasında oynanan karşılaşmada Torreira 68'inci dakikada sarı kart gördü. Bu sezon 4. sarı kartını gören Sarı-Kırmızılı oyuncu böylece cezalı duruma düşmüş oldu. Torreira Galatasaray'ın Gaziantep ile oynayacağı maçta oynayamayacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Uyuşturucu ağında Mehmet Akif Ersoy’un zulası ortaya çıktı: Mutfak veya yatak odasından getiriyordu
2026 bütçesi TBMM’de kabul edildi! Başkan Erdoğan’dan hayırlı olsun mesajı
D&R
CHP’li İBB’de maaş vurgunu patladı! Yandaş kadrolara ödenen maaşlar dudak uçuklattı
Uyuşturucu soruşturmasında Cihan Şensözlü dahil 6 şüpheli tutuklandı
TBMM’de bütçe görüşmelerinde ortalık karıştı: Vekiller yumruk yumruğa birbirine saldırdı!
D&R
Cimbom tahtını geri aldı! Galatasaray - Kasımpaşa: 3-0 | MAÇ SONUCU
GKRY lideri EOKA’nın katliamını övdü! Türklere yapılan zulüm için ’kahramanlık’ dedi!
Esad dönemi bitti harita değişti: Şara yönetimi haritadan Hatay’ı çıkardı
Milyoner’e damga vuran yarışmacı! 500 bin TL’lik soruyu açtırdı!
Bütçe mesaisinde son gün! TBMM’den kesitler: Dervişoğlu Bahçeli’nin ayağına gitti... Özgür Özel kimlerle tokalaştı?
Çanakkale’de dur ihtarına uymayan sürücü dehşet saçtı! Ters yönde cinayet gibi kaza: 5 ölü 1 yaralı
TAKVİM’de millete giderim demişti! Hasan Ufuk Çakır Mersin’de Özgür Özel ve Ağbaba’ya sert daldı: Mezarlıkta rakı içenlere lanet olsun
Güllü’nün kızı Tuğyan cezavindeki ilk gününü anlattı! Sultan Nur’a sitem Ferdi Aydın’a beddua: Tuğberk için ne dedi?
Hatay’da deprem konutları sahasında Murat Kurum’a dikkat çeken mesaj: Şantiye şefi olarak sizinle gurur duyuyorum
Emekliye ek zam! SSK ve Bağ-kur ile memurların artışı ne olacak? Tabloya bak zammı gör
Galatasaray’a Süper Lig’den 2 transfer! Golcü de bulundu
Sadettin Saran’ın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı! Ne HD rüyalar gördüm, bahçeden hemen toplayıp getir
Oyunculuğu bırakıp şöhrete sırtını döndü! Hababam Sınıfı’nın Bozum Cahit’i şimdi ne yapıyor?