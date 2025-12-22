Eksikler bahane olamaz: Hücum oyuncularına uyarılarda bulundu!

SON DAKİKA
Tekke, "Eksiklerimiz olabilir ancak biz çok iyi bir takımız ve bunu bugüne kadar yaptıklarımızla gösterdik, yine göstermemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi :22 Aralık 2025
Ligde 11 maçtır yenilmeyen ve zirve yarışının içinde yer alan Trabzonspor, eksiklerine rağmen Gençlerbirliği deplasmanından galibiyetle dönmekten başka bir şey düşünmüyor. Sakatlığı bulunan Mustafa, Rayyan Baniya, Edin Vişça, Okay Yokuşlu ve Folcarelli forma giyemeyecek. Ayrıca lisansı aktif edilmeyen Nwakaeme, cezalı olan Salih ve Boran ile Afrika Kupası'nda ülkeleri için mücadele eden Onuachu ve Ouali de kadroda yer almıyor.

OYUN DİSİPLİNİ ŞART

Fatih Tekke, G.Birliği maçı öncesi oyuncularına bazı uyarılarda bulundu. Özellikle hücum hattında yakalanan pozisyonların değerlendirilmesi konusunda daha dikkatli olunmasını isteyen Tekke, savunma oyuncularından da oyun disiplinine bağlılık istedi. Devre arasına moralli girmek istediklerini oyuncularına aktaran Tekke, "Eksiklerimiz olabilir ancak biz çok iyi bir takımız ve bunu bugüne kadar yaptıklarımızla gösterdik, yine göstermemiz gerekiyor" diyerek takımını motive etti.

FIRTINA BAŞKENT'TE SAHNE ALIYOR

Süper Lig'de zirve yarışı veren Trabzonspor, Başkent'te Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.


SAVIC SINIRDA

Trabzonspor'da Gençlerbirliği maçı öncesi sarı alarm verildi. Sakatlıklarla boğuşan ve birçok mevkide oyuncu sıkıntısı çeken Bordo-Mavililer'de kaptan Stefan Savic de sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Karadağlı futbolcu, bu akşam kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek.

