Rolland Sallai Sarı-Kırmızılı ekibin radarına girdi!

Galatasay'ın Macar futbolcusu Rolland Sallai ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. İngiltere Premier Lig takımlarından Brentford'un 28 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği öğrenildi. Deneyimli oyuncunun sözleşme şartları hakkında bilgi alan Ada ekibinin Sarı-Kırmızılı takıma bonuslarla birlikte 15 milyon euro ödemeye hazır olduğu, yıldız futbolcusunu devre arasında satmaya soğuk bakan Galatasaray'ın ise 30 milyon euro talep ettiği ve iki takım arasındaki görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Bu sezon Galatasaray formasıyla 21 maçta 1736 dakika şans bulan Macar futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Teknik direktör Okan Buruk'un joker olarak kullandığı deneyimli futbolcu, asıl mevkisi kanat olmasına rağmen sağ ve sol bekte de forma giyebiliyor. Güncel verilere göre 10 milyon euro değer biçilen Sallai'nin Galatasaray ile olan kontratı 2028'de sona erecek.

ASLAN'IN KONUĞU KASIMPAŞA

Galatasaray Süper Lig'de bugün saat 20.00'de Kasımpaşa'yı konuk edecek. Süper Lig'de Galatasaray 17. hafta maçında bugün sahasında Kasımpaşa ile mücadele edecek. RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Alper Akarsu yönetecek. Galatasaray, Kasımpaşa karşısında galip gelerek ligin ilk yarısını 3 puanla kapatmayı hedefliyor. Galatasaray'da Uğurcan, Kaan, Singo, Berkan, Osimhen, Lemina ve Jakobs oynayamayacak.

DİKKAT ÇEKİCİ ÜSTÜNLÜK

Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig'de bugün 43. kez karşılaşacak. Ligde iki ekip arasındaki 42 maçtan 26'sını Galatasaray kazanırken 9 müsabaka berabere bitti. Kasımpaşa, 7 maçı galip tamamladı. Galatasaray, bu maçlarda 87 kez ağları havalandırırken Kasımpaşa, rakibine 48 golle karşılık verdi.

Alman yıldızın ailesinin İstanbul'a geldiği ve oyuncunun Hamit Altıntop'un Kemerburgaz'daki evinde kaldığı öğrenildi. Oğlunu da özel okula yazdıran Sane'nin mutluluğu performansına yansıdı.

Galatasaray'da son haftalarda yakaladığı çıkışla dikkat çeken Leroy Sane'nin performansındaki artışın arkasındaki sır ortaya çıktı. Alman futbolcunun ailesinin Galatasaray Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'nun özel uçağıyla İstanbul'a getirildiği ve Sane'nin ailesiyle birlikte Hamit Altıntop'un Kemerburgaz'daki evinde yaşamaya başladığı öğrenildi. Oğlunu da Kemerburgaz'da özel bir okula yazdıran Alman yıldızın mutluluğun performansına yansıdı. Sane'nin Sane'nin ailesinin oyuncunun Galatasaray'da gördüğü sıcaklık sonrası İstanbul'da yaşamaya karar verdiği de gelen bilgiler arasında. Bu sezon 22 maçta 6 gol, 6 asistte imza atan Sane, Okan Buruk'un şu an en önemli hücum silahı konumunda.