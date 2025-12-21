SON DAKİKA
Hollanda’da Veerman isyanı!

Veerman Fenerbahçe ile anlaştı. PSV taraftarları sosyal medyadan isyan etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Aralık 2025
Fenerbahçe, Hollanda Eredivisie ekibi PSV'de forma giyen Joey Veerman ile anlaşma sağladı. Sarı-Lacivertli kulübün orta saha oyuncusu için ödeyeceği bonservis ücreti belli olurken Hollanda'da isyan çıktı. PSV taraftarları bir hayli öfkelendi. Taraftarlar sosyal medyada "Kulüp değil hayır kurumu! 20 milyon euro'luk maddeyi anlamıyorum. PSV oyuncularını ucuza gönderiyor" ifadelerini kullandı.

18'LİK HAYDAR FORMA GİYDİ

Fenerbahçe, Eyüp önünde 3-0 kazanırken 89'da 18 yaşındaki Haydar'ı oyuna soktu. İlk kez A Takımı'nın forması giyen Haydar kısa sürede de olsa çok iyi sinyaller verdi.

