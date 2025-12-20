SON DAKİKA
İspanya’dan Mauro Icardi sürprizi

İspanyol basını La Liga’da kümede kalma mücadelesi veren Real Oviedo’nun Galatasaray’ın Arjantinli golcüsünü kadrosuna katmak istediğini öne sürdü

Giriş Tarihi :20 Aralık 2025
İspanyol basını Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Mauro Icardi ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya attı. El Nacional'de yer alan haberde La Liga ekibi Real Oviedo'nun Arjantinli golcüyü transfer etmek için görüşmeler yaptığı öne sürüldü. Ligde 19. sırada bulunan ve kümede kalma savaşı veren İspanyol ekibinin transfer için ısrarcı olduğu da haberin detayında yer aldı. Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyan yıldız oyuncu ile ilgili bir iddia da Çizme'den geldi. İtalyan gazeteci Rudy Galetti, "Galatasaray Icardi ile sözleşme uzatmayı düşünüyor ancak daha düşük mali şartlarla. Görüşmeler henüz başlamadı. Kulübü onu bir efsane olarak değerlendiriyor. Icardi kalmaya açık ancak diğer seçenekleri de değerlendirecek" iddiasında bulundu.

SEZON SONU BEKLENİYOR
Galatasaray yönetiminin Mauro Icardi ile yeni kontrat kontrat görüşmelerine başlamak için sezon sonunu bekleyeceği de gelen bilgiler arasında.

