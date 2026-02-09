Fenerbahçe - Gençlerbirliği | SÜPER LİG CANLI

Ligde bu sezon henüz mağlubiyet yaşamayan tek takım konumunda bulunan Fenerbahçe, 13 galibiyet ve 7 beraberlik sonucunda topladığı 46 puanla ikinci sırada yer alıyor. Sarı-lacivertli ekip, lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde şampiyonluk takibini sürdürüyor.

SARI-LACİVERTLİLERDE 5 FUTBOLCU YOK

Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşılaşmasında beş futbolcusundan yararlanamayacak. Sakatlıkları geçmesine rağmen henüz maç kondisyonuna ulaşamayan Archie Brown ve Levent Mercan ile yeni transfer Sidiki Cherif kadroda yer almayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından iki maç ceza verilen Milan Skriniar ile sarı kart cezalısı Edson Alvarez de mücadelede forma giyemeyecek.