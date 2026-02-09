Fenerbahçe - Gençlerbirliği | SÜPER LİG CANLI
Trendyol Süper Lig'in 21. haftası İstanbul'da sona eriyor. Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, evinde Gençlerbirliği'ni ağırlıyor. Sarı lacivertliler kazanarak yoluna kayıpsız devam etmek ve Trabzonspor maçı öncesi moral bulmak amacında. Teknik direktör Domenico Tedesco kararını verdi ve Kanarya'nın ilk 11'i belli oldu. Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor.
İLK 11'LER
FENERBAHÇE:Ederson, Mert, Çaplar, Oosterwolde, Semedo, Guendouzi, Kante, Kerem, Nene, Asensio, Talisca
GENÇLERBİRLİĞİ:Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele-Bashiru, Oğulcan, Tongya, Göktan, Metehan, Koita
FENERBAHÇE NAMAĞLUP YOLUNA DEVAM EDİYOR
Ligde bu sezon henüz mağlubiyet yaşamayan tek takım konumunda bulunan Fenerbahçe, 13 galibiyet ve 7 beraberlik sonucunda topladığı 46 puanla ikinci sırada yer alıyor. Sarı-lacivertli ekip, lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde şampiyonluk takibini sürdürüyor.
SARI-LACİVERTLİLERDE 5 FUTBOLCU YOK
Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşılaşmasında beş futbolcusundan yararlanamayacak. Sakatlıkları geçmesine rağmen henüz maç kondisyonuna ulaşamayan Archie Brown ve Levent Mercan ile yeni transfer Sidiki Cherif kadroda yer almayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından iki maç ceza verilen Milan Skriniar ile sarı kart cezalısı Edson Alvarez de mücadelede forma giyemeyecek.
KEREM AKTÜRKOĞLU VE ANTHONY MUSABA SINIRDA
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu ve yeni transfer Anthony Musaba kart ceza sınırında bulunuyor. İki yıldız futbolcu, Gençlerbirliği karşısında sarı kart görmesi halinde 22. haftada oynanacak Trabzonspor maçında görev alamayacak.
N'GOLO KANTE KADRODA OLABİLİR
Ara transfer döneminde Al-Ittihad'dan kadroya katılan Fransız yıldız N'Golo Kanté'nin maç kadrosunda yer alması bekleniyor. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun görev vermesi halinde Kanté, Fenerbahçe formasıyla ilk kez sahaya çıkacak.
GENÇLERBİRLİĞİ 11. SIRADA
Gençlerbirliği, ligin son haftasında sahasında Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup ederek haftaya 22 puanla 11. sırada girdi. Kırmızı-siyahlı ekip, iç sahada başarılı bir performans sergilese de deplasman maçlarında aynı grafiği yakalayamadı.
DEPLASMANDA TEK GALİBİYET BEŞİKTAŞ'A KARŞI
Başkent temsilcisi, bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda yalnızca 5 puan toplayabildi. Gençlerbirliği'nin dış sahadaki tek galibiyeti, 18 Ekim 2025'te Beşiktaş karşısında elde edildi.
İKİ TAKIM ARASINDA 95. RANDEVU
Fenerbahçe ile Gençlerbirliği arasında bugüne kadar ligde oynanan 95 karşılaşmada, sarı-lacivertliler 48 galibiyet, başkent ekibi 16 galibiyet elde etti. 31 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda Fenerbahçe 172 gol, Gençlerbirliği ise 101 gol kaydetti.
SADECE 4 MAĞLUBİYETİ VAR
Fenerbahçe, Gençlerbirliği ile oynadığı son 40 lig maçında sadece 4 kez mağlup oldu. Bu süreçte sarı-lacivertliler 28 galibiyet, 8 beraberlik aldı.
KADIKÖY'DE FENERBAHÇE ÜSTÜNLÜĞÜ
İki takım, Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde ligde 47 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 31'ini Fenerbahçe, 4'ünü Gençlerbirliği kazandı. 12 mücadele ise beraberlikle tamamlandı.