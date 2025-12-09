Monaco’da Galatasaray coşkusu: İmparatorluk salonunda ağırlandı

Galatsaray'a Monaco'da coşkulu karşılama... Galatasaraylı Hayim Fresko ve eşi Beatrice Fresko, dün akşam Hotel de Paris'in tarihi salonu Salle Empire'de Monaco İçişleri Bakanı Lionel Beffre ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve eşi Mesude Hanım'ın, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Yunus Demirer ve Türkiye'nin Marsilya Başkonsolosu Derhan Doğan'ın da katıldığı bir kokteyl verdi



DAHA FAZLASINI VERMELİYİZ

Monaco Teknik Direktörü Sebastien Pocognoli, Galatasaray maçı öncesinde konuştu. Pocognoli, "Hedeflerimize ulaşmak istiyorsak yarınki (bugünkü) maça odaklanarak elimizden gelenin fazlasını vermemiz gerek" şeklinde konuştu.