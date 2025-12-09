Kazanmak için her şeyi yapacağız: ’Kader maçımız’

Galatsaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Monaco maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, son maçlarda çaresiz kaldığı yerler olduğunu söyledi. Başarılı hoca, "Bu maç öncesi savunma hattında tamamen çaresizim. Lemina, Arda yok. Savunma merkezine bir şey olursa diye hep düşünüyoruz. Zorlandığım bir dönem. Belki G.Saray'da en zorlandığım günler. Bazı bölgelerde değişiklik yapacak oyuncumuz yok. Bu durum ikinci yarıları etkiliyor. 4 günde bir aynı oyuncularla oynuyoruz. Dinlendirmemiz gereken oyuncuları dinlendiremiyor sakat sakat oynatıyoruz. Birçok oyuncunun performansı etkileniyor. Jakobs'u idmanda denedik ama yüzde 100 hazır değil. Yunus ağrılarla oyuna girdi. Berkan tam iyileşmedi ama kadroya aldık" diye konuştu.



ÖNEMLİ BİR MAÇ OLACAK

Buruk, Monaco maçının çok önemli olduğunu söyleyerek, "Kader maçımız" dedi.