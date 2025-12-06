Sezonun son yarışı Abu Dabi’de koşulacak

Formula 1'de heyecan bu hafta sonu yapılacak Abu Dabi Grand Prix'siyle sona erecek. Formula 1'de sezonun 24. ve son yarışı Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenecek. Abu Dabi Grand Prix'si, 5 bin 281 metre uzunluğundaki Yas Marina Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılacak. Yarışta sıralama turları bugün TSİ 17.00'de, yarış da yarın TSİ 16.00'da gerçekleştirilecek. Geçen sezon buradaki yarışı Büyük Britanyalı pilot Lando Norris kazandı. Son yarış öncesinde Lando Norris 408 puanla şampiyonanın liderlik koltuğunda bulunuyor.

