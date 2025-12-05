Ocak’ta temizlik var: 5 isimle yollarını ayıracaklar!

Fenerbahçe'de devre arası transfer döneminde büyük bir hareketlilik yaşanacak. Sarı-Lacivertliler'de başkanlık koltuğuna oturan Saadettin Saran'ın Ocak ayında büyük bir değişime hazırlandığı gelen haberler arasında. Fenerbahçe Yönetimi'nin teknik direktör Domenico Tedesco ile yaptığı toplantıda 5 oyuncuyla yolların ayrılması kararının çıktığı öğrenildi. Fenerbahçe yönetimi, futbolcuların menajerleriyle direkt olarak iletişime geçerek kadroda düşünmediklerini ve kulüp bulmalarını gerektiğini resmi yollarla iletti. Bu isimlerin Mert Hakan Yandaş, Cenk Tosun, Rodrigo Becao, Youssef En Nesyri ve Sebastian Szymanski olduğu öğrenildi. Bu isimlerden Mert Hakan Yandaş ve Cenk Tosun'un gönderilme nedeni performans kaynaklı değil. Diğerlerinin ise direkt performans kaynaklı olduğu bildirildi. F.Bahçe'de son günlerde en çok eleştirilen isimlerden biri de hiç kuşkusuz En Nesyri'ydi. Faslı yıldızı devre arası elden çıkarmak isteyen Sarı-Lacivertliler, marka bir 9 numara ile şampiyonluk yarışına devam etmek istiyor.



MERT HAKAN'A 3 MAÇ CEZA

PFDK, Fenerbahçe forması giyen Mert Hakan Yandaş'a Galatasaray ile oynanan maçta rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle 3 maç ceza verdi. Mert; Başakşehir, Konya ve Eyüp maçlarında forma giyemeyecek.



TEDESCO FARKI

Oyuncu değişikliklerinden en fazla skor katkısı alan teknik direktör Domenico Tedesco... İtalyan teknik adam, oyuncu değişikliklerinden 11 gollük katkı aldı. İtalyan teknik adamı Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk takip etti. Tecrübeli hoca, oyuncu değişikliklerinden 9 gollük katkı aldı. Trabzonspor'un hocası Fatih Tekke ve Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın 5 gollük katkı ile 7. basamakta yer aldı.