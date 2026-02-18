Sapkın akımlara karşı düzenleme masada: LGBT'yi övenlere 3 yıl hapis cezası
Hükümet, tüm dünyada toplumun temeli olan aile birliğini sarsacak eylemlerde bulunan sapkın LGBT akımlarına karşı yeni bir düzenleme için harekete geçti. Buna göre, genel ahlâka aykırı tutum ve davranışlarda bulunan veya bunları alenen teşvik eden, öven ya da özendiren kişilere 1-3 yıl hapis cezası getirilmesi öneriliyor.
Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı ve 11. Yargı Parketi'nden son anda çıkarılan LGBTİ karşıtı düzenlemeler yeniden gündemde. Söz konusu düzenlemelerin bir kez daha gündeme alınması planlanıyor.
2 KRİTİK NOKTA
Türk Caza Kanunu ve Türk Medeni Kanunu'nda değişiklikleri öngören düzenlemelerde "genel ahlak" ve "aile kurumunun korunması"odak noktayı oluşturuyor. Düzenlemelerde LGBTİ gibi sapkın akımlara karşı cezai yaptırımlar başta olmak üzere yasal ve tıbbi düzenlemeler oldukça katılaştırılıyor.
Üzerindeki çalışmaları yürütülen düzenlemelerin içeriği özetle şöyle:
1-3 YIL ARASI HAPİS CEZASI
Bakanlık çalışmasında; genel ahlâka aykırı tutum ve davranışlarda bulunan veya bunları alenen teşvik eden, öven ya da özendiren kişilere 1-3 yıl hapis cezası getirilmesi öneriliyor.
EVLİLİK TÖRENİNE HAPİS
Aynı cinsiyetteki kişilerin nişan veya evlilik töreni düzenlemesi hâlinde taraflar 1 yıl 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması öngörülüyor.
CİNSİYET OPERASYONU YAŞI 25'E ÇIKACAK
Düzenlemeye göre; cinsiyet uyum operasyonlarının yaşı 25'e yükseltiliyor. Operasyon için kişilerin mahkemeye başvurarak izin alması gerekiyor.
Kanuna aykırı cinsiyet değişikliği" operasyonu gerçekleştiren kişilere 3-7 yıl hapis ve adlî para cezası verilmesi öngörülüyor. Eğer ameliyat çocuğa karşı veya yetkili olmayan biri tarafından yapılmışsa, cezalar bir kat artıyor. Kanunda belirtilen kurallara aykırı olarak cinsiyet uyum operasyonu yaptıran kişiye ise 1-3 yıl hapis cezası verilmesi planlanıyor.
SAĞLIK KURULU RAPORU ŞART
Kişilerin, operasyonun ruh sağlığı açısından zorunlu olduğunu belgelemek için Sağlık Bakanlığı'nın işaret ettiği eğitim ve araştırma hastanelerinden en az üçer ay aralıklarla dört kez rapor alması şartı getiriliyor. Bu kişiler, yapılan dört değerlendirme sonucunda verilecek resmî sağlık kurulu raporuna sahip değilse, operasyon gerçekleştirilmeyecek.