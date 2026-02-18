Sapkın akımlara karşı düzenleme masada: LGBT'yi övenlere 3 yıl hapis cezası

Hükümet, tüm dünyada toplumun temeli olan aile birliğini sarsacak eylemlerde bulunan sapkın LGBT akımlarına karşı yeni bir düzenleme için harekete geçti. Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı ve 11. Yargı Parketi'nden son anda çıkarılan LGBTİ karşıtı düzenlemeler yeniden gündemde. Söz konusu düzenlemelerin bir kez daha gündeme alınması planlanıyor.

2 KRİTİK NOKTA



Türk Caza Kanunu ve Türk Medeni Kanunu'nda değişiklikleri öngören düzenlemelerde "genel ahlak" ve "aile kurumunun korunması"odak noktayı oluşturuyor. Düzenlemelerde LGBTİ gibi sapkın akımlara karşı cezai yaptırımlar başta olmak üzere yasal ve tıbbi düzenlemeler oldukça katılaştırılıyor.



Üzerindeki çalışmaları yürütülen düzenlemelerin içeriği özetle şöyle: