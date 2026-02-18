Menderes Utku'nun WhatsApp mesajları ortaya çıktı: "Baştan atsana fıstık gibi kız"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu ve fuhuş' soruşturması kapsamında Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında ünlülerin uğrak mekânı olan Clubhouse Bebek isimli mekâna da operasyon düzenlenmiş ve mekân işletmecisi Menderes Utku'nun telefonundan elde edilen materyaller operasyonun seyrini değiştirmişti.

Ünlülerin mekanı ClubHouse'a narkotik baskını. (Haberin fotoğrafları takvim.com.tr arşiv ve Sabah Gazetesi'nden alınmıştır.) Utku'nun, mekâna gelen ünlü isimleri Clubhouse'nin gizli ortağı olan Muzaffer Yıldırım'a bildirdiği ve Yıldırım'ın da bu isimlere ait özel görüntüleri, telefonuna kurduğu uygulamayla kayda alarak arşivlediği belirlenmişti. Soruşturmada şüpheli olan Clubhouse'un işletmecisi Menderes Utku'nun Whatsapp mesajları ortaya çıktı. Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre, mesajlaşmalarda bir kadının Clubhouse'a üyelik için bir kız arkadaşını Menderes Utku'ya yönlendirip ondan yardım istediği görülüyor.