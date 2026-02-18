Menderes Utku'nun WhatsApp mesajları ortaya çıktı: "Baştan atsana fıstık gibi kız"
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “uyuşturucu ve fuhuş” soruşturması kapsamında Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın tutuklanmasının ardından, ünlülerin uğrak noktası olarak bilinen Clubhouse Bebek’e düzenlenen operasyonda çarpıcı detaylar ortaya çıktı. İşletmeci Menderes Utku’nun telefonundan çıkan WhatsApp yazışmalarında, mekana üye yapılmak istenen kadınlara ilişkin fotoğraf ve fiyat pazarlıkları, polis baskını sonrası küfürlü mesajlar ve VIP üyelik trafiği yer aldı. Soruşturma dosyasına giren ifadelerde ise saat 21.00’den sonra “after parti” adı altında spor salonunda uyuşturucu kullanıldığı iddiaları dikkat çekti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu ve fuhuş' soruşturması kapsamında Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında ünlülerin uğrak mekânı olan Clubhouse Bebek isimli mekâna da operasyon düzenlenmiş ve mekân işletmecisi Menderes Utku'nun telefonundan elde edilen materyaller operasyonun seyrini değiştirmişti.
Utku'nun, mekâna gelen ünlü isimleri Clubhouse'nin gizli ortağı olan Muzaffer Yıldırım'a bildirdiği ve Yıldırım'ın da bu isimlere ait özel görüntüleri, telefonuna kurduğu uygulamayla kayda alarak arşivlediği belirlenmişti.
Soruşturmada şüpheli olan Clubhouse'un işletmecisi Menderes Utku'nun Whatsapp mesajları ortaya çıktı. Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre, mesajlaşmalarda bir kadının Clubhouse'a üyelik için bir kız arkadaşını Menderes Utku'ya yönlendirip ondan yardım istediği görülüyor.
"BAŞTAN ATSANA KIZIN RESMİNİ"
Kadın Utku'ya, "Akıllı kız. Düzgün yani"diye mesaj attığı, Utku'nun ise, "Senin gibi, bi de resim at bari" dediği görüldü. Karşı tarafın üye yapılmak istenen kadının fotoğrafını göndermesi üzerine ise Utku'nun, "Baştan atsana fıstık gibi kız. Okey bu" deyip Club House'un bir yöneticisinin numarasını paylaşıp üyelikte yardımcı olacağı ifade ediliyor. Utku mesajında, "Bu telefonu ona at arasın" derken karşı taraf, "Güzel bir fiyat ver bari" diyor.
BASKIN YAPILINCA KÜFÜRLER YAĞDIRDI
Yazışmalarda aynı kadının, Clubhouse'a geçen hafta yapılan polis baskını sonrası Utku'ya "Mendom geçmiş olsun. Plaket vereceklerine arama yapıyorlar. S..... et. Bu da geçer yahu!!"dediği görülürken Utku'nun küfürle karşılık vererek,"Evet a....k bu ülkenin" dediği görüldü.
GÜNDÜZ SPOR GECELERİ UYUŞTURUCU PARTİSİ
Muzaffer Yıldırım'ın Bebek Otel'deki partilere davet ettiği kadınlara ClubHouse için VIP üyelik hediye ettiği de belirlendi. Yıldırım'ın birçok kadınla ilgili Menderes Utku'ya gönderdiği VIP üyelik yapılmasını istediği mesajlar da ele geçirildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kadınlar ifadelerinde, saat 21.00'den sonra "after parti"adı altında spor salonunda uyuşturucu partilerinin yapıldığı, kendilerinin de işyerinde çok kez uyuşturucu kullandıklarını anlattı.