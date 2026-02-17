Başkan Erdoğan'dan Etiyopya'da net mesaj: Afrika'da çatışma istemiyoruz

Liderler, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 1 milyar dolar hedefine ulaştırmak için yapılacak çalışmaları ele aldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Biz, bölgenin sorunlarına yine bölge ülkelerinin çözüm geliştirmesi ve Afrika Boynuzu'nun yabancı güçlerin mücadele alanına çevrilmemesi gerektiğine inanıyoruz." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. (Fotoğraflar AA'dan alınmıştır.)

Başkan Erdoğan, Ulusal Saray'da, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile baş başa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından anlaşmaların imza törenine katıldı.

Ortak basın toplantısında konuşan Başkan Erdoğan, 11 yıl aradan sonra Addis Ababa'yı ziyaret etmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtti.

Afrika Boynuzu'nda çatışma istemiyoruz

Başbakan Ahmed ve Etiyopya makamlarına, şahsına ve heyetine gösterdikleri sıcak misafirperverlikten dolayı teşekkür eden Erdoğan, Etiyopya'nın, Türkiye için kardeş ülke olmasının yanı sıra stratejik konumu, siyasi, ekonomik ve kültürel ağırlığıyla Afrika kıtasında oynadığı öncü rol bakımından son derece önemli bir ülke olduğunu söyledi.

Sahra Altı Afrika'daki en eski Türk büyükelçiliğinin 1926 yılında Addis Ababa'da açılmasının, bu şehri, kıtayla ilişkilerin kalbine yerleştirdiğini vurgulayan Erdoğan, "Bu ziyaretimin, büyükelçiliğimizin açılışının 100. yılına denk gelmesi de bizler için ayrı bir gurur kaynağıdır." ifadesini kullandı.

Yaptıkları görüşmelerde, Ahmed ve heyetiyle ticari yatırımlar, enerji, madencilik, tarım, iletişim ve eğitim alanlarındaki ilişkileri etraflıca görüştüklerini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Diğer birçok alandaki potansiyel işbirliklerini nasıl değerlendiririz, 1 milyar dolar ticaret hacmi hedefimize nasıl ulaşırız, bunları ele aldık. Etiyopya'daki en büyük ikinci yatırımcı ülke olmaktan memnuniyet duyuyoruz. 200'ü aşkın firmamızın, 2,5 milyar doları bulan yatırımlarıyla yaklaşık 20 bin Etiyopyalının istihdamına destek olması, bizler için kıvanç vesilesidir. Türk müteahhitlik firmaları, Etiyopya'da demiryolu, ulaşım, özellikle fabrika, turistik tesis ve enerji nakil hatları gibi faaliyet alanlarında 2,6 milyar dolar değerinde 15 projeyi üstlendiler. İnşallah, bunun daha da artmasını temenni ediyoruz."