TOKİ 62 ilde 242 bin 889 konutun kurasını tamamladı! Hedef 500 bin konut

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı'nın hayata geçirdiği Yüzyılın Konut Projesi'nin kura çekimleri tüm hızıyla sürüyor. Geride kalan 7 haftada 58 ilde toplam 213 bin 451 sosyal konutun hak sahipleri belirlenirken, önceki gün Eskişehir ve Karaman'da, dün de Konya ve Sakarya'da kuralar çekildi. Böylece 62 ilde 242 bin 889 konut için kura çekimleri tamamlandı. Proje kapsamında inşa edilecek 500 bin konutun neredeyse yarısının hak sahibi belirlenmiş oldu.

Geçtiğimiz 7 haftada 58 ilde toplam 213 bin 451 sosyal konutun hak sahipleri belirlenirken, önceki gün Eskişehir ve Karaman'da, dün de Konya ve Sakarya'da kuralar çekildi (Fotoğraf: AA ve Takvim Foto Arşiv) FİYATLAR DÜŞECEK Konya'da 15 bin 200 sosyal konutun ve Konya Yeni Motorlu Küçük Sanayi Sitesi'nin 3. etabındaki 568 dükkanın kura çekim törenine katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Konya'mıza verdiğimiz iki büyük sözü, iki büyük hayalimizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Konya'nın her ilçesini heyecana sevk eden yeni yuvalarımızın kuralarını çekiyoruz. 2 bin 548 dükkan ve işyeriyle, Konya tarihinin en büyük projesinin, her noktasında uygulanan Sıfır Atık konseptiyle dünyaya örnek olacak Konya Yeni Motorlu Küçük Sanayi Sitesi'nin kura coşkusunu yaşıyoruz" dedi. Konya'nın 14 ilçesine 2.5 milyon metrekarelik yeşil alanıyla 16 millet bahçesinin kazandırıldığını belirten Bakan Kurum, yeni konutlarla birlikte kurulacak mahalle konaklarıyla mahalle kültürünün de yeniden canlandırılacağının altını çizdi. Bakan Kurum, yeni konutların inşasının tamamlanmasıyla birlikte kentte konut kira ve satış tutarlarının da düşeceğine işaret etti.