Galatasaray'ın tarihi zaferi İtalya manşetlerinde! "Juventus İstanbul'da çöktü"
Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off maçında Juventus'u ağırlayan Galatasaray, sahadan 5-2 galip ayrılarak rövanş için çok büyük bir avantaj yakaladı. Sarı kırmızılılar, 1959'dan bu yana ilk defa bir eleme aşamasında 5 gol yiyen rakibi karşısında aldığı galibiyetle İtalya'nın da manşetlerini süsledi. İtalyanlar, siyah beyazlıların İstanbul'da diz çöktüğünü ve Torino'da mucizeye ihtiyaç duyduğunu yazdı. İşte atılan başlıklar...
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u konuk etti. Cimbom, İtalyan devi karşısında aldığı 5-2'lik galibiyet sonrasında tarihine bir zafer daha eklerken adını son 16 takım arasına yazdırmak için de adeta kapıyı araladı.
Aslan'ın rakibini yenmesi İtalya'da geniş yankı buldu.
La Gazettea Dello Sport: Juventus'un mucizeye ihtiyacı var
Juve için tarihi bir hata: Galatasaray 5-2'lik skorla ezdi. Son 16 turuna çıkmak için büyük bir başarıya ihtiyaçları var.
Tutto Sport: Avrupa felaketi
İstanbul'da çöküş, sakatlıklar ve cezalılar... Galatasaray çok güçlüydü ve Juve'nin iki golü yetmedi.
Correire dello Sport: Juventus Lang'ın iki golüyle darmadağın oldu!
Galatasaray, Juventus'a 5 gol birden attı. Bu bir felaket. Cabal'ın kırmızı kartı da çok ağır bir darbe indirdi.
Sky Sport: Juventus İstanbul'da çöktü!
Galatasaray 5-2 kazandı. Bir hafta sonra oynanacak rövanş maçında son 16 turuna yükselmek için mucizeye ihtiyaç var.
Sport Media Set: Koopmeiners'in umut verdiği Juventus kabus yaşadı
Galatasaray, Cabal'ın hataları sonrası fırtına gibi esti ve 5-2 kazandı. Torino'daki rövanş için normal üstü bir şey yaşanması gerekiyor.