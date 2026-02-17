Galatasaray'ın tarihi zaferi İtalya manşetlerinde! "Juventus İstanbul'da çöktü"

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u konuk etti. Cimbom, İtalyan devi karşısında aldığı 5-2'lik galibiyet sonrasında tarihine bir zafer daha eklerken adını son 16 takım arasına yazdırmak için de adeta kapıyı araladı. Aslan'ın rakibini yenmesi İtalya'da geniş yankı buldu.

La Gazettea Dello Sport: Juventus'un mucizeye ihtiyacı var Juve için tarihi bir hata: Galatasaray 5-2'lik skorla ezdi. Son 16 turuna çıkmak için büyük bir başarıya ihtiyaçları var.