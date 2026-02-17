Başkan Erdoğan'dan Afrika seferi: Türkiye ile Etiyopya arasında anlaşmalar imzalandı

ETİYOPYA'YA KRİTİK ZİYARET

Türkiye'nin 2005'te ilan ettiği"Afrika açılımı" politikası, son dönemde savunma sanayii, ticaret, altyapı ve diplomasi alanlarında somut sonuçlar üretmişti. Sözgelimi Türkiye'nin Afrika'daki büyükelçilik sayısı 2002'de 12 iken günümüzde 44'e ulaşmış durumda. Erdoğan'ın Etiyopya ziyareti, bu stratejinin Doğu Afrika ayağını güçlendirme hedefi taşıyor. Addis Ababa yönetimiyle ekonomik iş birliği, savunma alanındaki temaslar ve kalkınma projeleri gündemin üst sıralarında yer alıyor.

Etiyopya, kıtanın en kalabalık ikinci ülkesi ve Afrika Birliği'ne ev sahipliği yapması nedeniyle diplomatik açıdan ayrı bir önem taşıyor. Ziyaretin en kritik başlıklarından birinin ise Nil Nehri üzerindeki su paylaşımı gerilimi olması bekleniyor. Etiyopya'nın inşa ettiği Büyük Rönesans Barajı (GERD) nedeniyle Mısır ve Sudan ile uzun süredir devam eden anlaşmazlık, bölgesel istikrar açısından yakından takip ediliyor. Mısır, Nil sularının tarihi kullanım haklarına vurgu yaparken; Etiyopya barajın enerji üretimi ve kalkınma açısından hayati önemde olduğunu savunuyor. Sudan ise iki ülke arasında denge arayışını sürdürüyor.



Türkiye'nin taraflar arasında teknik ve diplomatik kolaylaştırıcı rol üstlenebileceği değerlendiriliyor. Ankara'nın su yönetimi, baraj işletmeciliği ve sınır aşan sular konusundaki deneyimi, olası bir "su diplomasisi"sürecinde referans noktası olarak gösteriliyor. Türkiye ile Etiyopya arasındaki ticaret hacmi 2000'li yıllardan itibaren hızlı bir artış gösterdi. 2000'de yaklaşık 27 milyon dolar seviyesinde olan ticaret hacmi, 2018'de 355 milyon doların üzerine çıktı. 2019 yılında ise bu rakam 500 milyon dolara ulaştı.

11 YIL SONRA YENİDEN ETİYOPYA'DA

Başkan Erdoğan, Etiyopya’ya en son 21-23 Ocak 2015 tarihlerinde resmi ziyarette bulunmuştu. 11 yılın ardından gerçekleşen bu ziyaret, iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor. 2015 yılındaki temaslarda ikili ve bölgesel meseleler ele alınmış, ayrıca bir iş forumu düzenlenmişti. Bugünkü ziyaretin ise ekonomik iş birliğini daha da derinleştirmesi ve stratejik ortaklığı güçlendirmesi bekleniyor.