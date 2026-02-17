Başkan Erdoğan'dan Afrika seferi: Türkiye ile Etiyopya arasında anlaşmalar imzalandı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'nin daveti üzerine 17 Şubat'ta başkent Addis Ababa'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. İki ülke arasında anlaşmalar imzalanırken Başkan Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Ahmed'e Togg hediye etti.
BAŞKAN ERDOĞAN ETİYOPYA'DAN AYRILDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için geldiği Etiyopya'dan ayrıldı. Başkan Erdoğan'ı havalimanında, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed uğurladı.
BAŞKAN ONURUNA YEMEK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed tarafından onuruna verilen resmi akşam yemeğine katıldı.
BAŞKAN'DAN TOGG HEDİYESİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Etiyopya Başkanı Abiy Ahmed Ali'ye TOGG hediye etti.
"ETİYOPYA TÜRKİYE İLE GÜÇLÜ İŞBİRLİĞİNİ SÜRDÜRECEK"
Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı kapsamlı görüşmelerin önemine değinerek, Etiyopya-Türkiye ilişkilerinin temelini oluşturan kalıcı dostluk ve güçlü işbirliğini sürdürme kararlılıklarını vurguladı.
Ahmed, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından, Erdoğan’ın Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’ya gerçekleştirdiği resmi ziyarete ilişkin paylaşımında iki ülke ilişkilerine dikkat çekti.
Başkan Erdoğan ile kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten Ahmed, "Görüşmelerimiz, Etiyopya-Türkiye ilişkilerinin temelini oluşturan kalıcı dostluğu ve güçlü işbirliğini pekiştirdi." ifadelerini kullandı.
Ahmed, iki ülke arasında stratejik işbirliği alanlarında görüş alışverişinde bulunduklarına işaret ederek, her iki tarafın da karşılıklı çıkarlara hizmet eden ortaklıkları ilerletme konusundaki kararlılığını yeniden teyit ettiklerini vurguladı. Ahmed ayrıca, Etiyopya-Türkiye ilişkilerinin gelecekte daha da güçleneceğine inandığını ifade etti.
Erdoğan ise beraberindeki heyetle resmi ziyaret kapsamında Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da temaslarda bulundu. Ziyaret çerçevesinde iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik görüşmeler gerçekleştirildi.
ANLAŞMALAR İMZALANDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed huzurunda iki ülke arasında anlaşmalar imzalandı.
Ulusal Saray'daki baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasında çeşitli anlaşmaların imza törenine geçildi.
Törende, "9. Türkiye-Etiyopya Ekonomi, Ticaret ve Teknik İş Birliği Karma Ekonomik Komisyonu Tutanağı"na Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Etiyopya Dışişleri Bakanı Gedion Timothewos imza attı.
"Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Etiyopya Su ve Enerji Bakanlığı Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" da Bakan Bayraktar ile Etiyopya Su ve Enerji Bakanı Habtamu Itefa tarafından imza altına alındı.
BAŞKAN ÇELENK KOYMA TÖRENİNE KATILDI
Başkan Erdoğan, Addis Ababa'da, Adva Zafer Anıtı'na çelenk koyma törenine katıldı.
RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed tarafından resmi törenle karşılandı.
Erdoğan'ı, Ulusal Saray'a gelişinde aracından inerken Etiyopya Başbakanı Ahmed karşıladı.
Erdoğan ve Ahmed'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşları çalındı.
Başkan Erdoğan ve Ahmed, daha sonra tören kıtasını selamladı. Heyetlerin takdiminin ardından iki lider tokalaşarak, basın mensuplarına poz verdi. Daha sonra Ahmed ve Erdoğan, baş başa görüşmeye geçti.
Baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından iki ülke lideri anlaşmaların imza törenine katılacak, açıklamalarda bulunacak.
Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Etiyopya'ya gelişi dolayısıyla Addis Ababa'da cadde, kavşak ve köprülerdeki billboardlarda "Welcome to Ethiopia"yazısı ile Erdoğan'ın fotoğrafı ve Türk bayrağı yer aldı.
ZAFER ANITI'NA ÇELENK BIRAKTI
Törende, Başkan Erdoğan'a, Etiyopya Dışişleri Bakanı Gedion Timotheos ve Addis Ababa Belediye Başkanı Adanech Abebe eşlik etti.
BAŞKAN ERDOĞAN ETİYOPYA'DA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'ya geldi.
Erdoğan, Addis Ababa Bole Uluslararası Havalimanı'nda, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Etiyopya Dışişleri Bakanı Gedion Timothewos ve Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi Berk Baran tarafından karşılandı.
Başkan Erdoğan ve beraberindeki heyet de Etiyopya'ya geldi.
ADDİS ABABA ERDOĞAN'I BEKLİYOR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'ya yapacağı resmi ziyaret öncesi şehirde hazırlıklar tamamlandı.
Caddelerdeki bilboardlara, Başkan Erdoğan'ın fotoğrafı konuldu.
ETİYOPYA'YA GİTTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'ya gitti.
Başkan Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden İstanbul Valisi Davut Gül ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve diğer yetkililer uğurladı.
Addis Ababa'da Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile baş başa ve heyetler arası görüşme yapması beklenen Erdoğan'ın ardından anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılması öngörülüyor.
ETİYOPYA'YA KRİTİK ZİYARET
Türkiye'nin 2005'te ilan ettiği"Afrika açılımı" politikası, son dönemde savunma sanayii, ticaret, altyapı ve diplomasi alanlarında somut sonuçlar üretmişti. Sözgelimi Türkiye'nin Afrika'daki büyükelçilik sayısı 2002'de 12 iken günümüzde 44'e ulaşmış durumda. Erdoğan'ın Etiyopya ziyareti, bu stratejinin Doğu Afrika ayağını güçlendirme hedefi taşıyor. Addis Ababa yönetimiyle ekonomik iş birliği, savunma alanındaki temaslar ve kalkınma projeleri gündemin üst sıralarında yer alıyor.
Etiyopya, kıtanın en kalabalık ikinci ülkesi ve Afrika Birliği'ne ev sahipliği yapması nedeniyle diplomatik açıdan ayrı bir önem taşıyor. Ziyaretin en kritik başlıklarından birinin ise Nil Nehri üzerindeki su paylaşımı gerilimi olması bekleniyor. Etiyopya'nın inşa ettiği Büyük Rönesans Barajı (GERD) nedeniyle Mısır ve Sudan ile uzun süredir devam eden anlaşmazlık, bölgesel istikrar açısından yakından takip ediliyor. Mısır, Nil sularının tarihi kullanım haklarına vurgu yaparken; Etiyopya barajın enerji üretimi ve kalkınma açısından hayati önemde olduğunu savunuyor. Sudan ise iki ülke arasında denge arayışını sürdürüyor.
Türkiye'nin taraflar arasında teknik ve diplomatik kolaylaştırıcı rol üstlenebileceği değerlendiriliyor. Ankara'nın su yönetimi, baraj işletmeciliği ve sınır aşan sular konusundaki deneyimi, olası bir "su diplomasisi"sürecinde referans noktası olarak gösteriliyor. Türkiye ile Etiyopya arasındaki ticaret hacmi 2000'li yıllardan itibaren hızlı bir artış gösterdi. 2000'de yaklaşık 27 milyon dolar seviyesinde olan ticaret hacmi, 2018'de 355 milyon doların üzerine çıktı. 2019 yılında ise bu rakam 500 milyon dolara ulaştı.
11 YIL SONRA YENİDEN ETİYOPYA'DA
Başkan Erdoğan, Etiyopya’ya en son 21-23 Ocak 2015 tarihlerinde resmi ziyarette bulunmuştu. 11 yılın ardından gerçekleşen bu ziyaret, iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor. 2015 yılındaki temaslarda ikili ve bölgesel meseleler ele alınmış, ayrıca bir iş forumu düzenlenmişti. Bugünkü ziyaretin ise ekonomik iş birliğini daha da derinleştirmesi ve stratejik ortaklığı güçlendirmesi bekleniyor.