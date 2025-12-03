Sivasspor’da Altıparmak’tan sürpriz karar: Kupada az süre alan oyuncular sahada olacak

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'da teknik direktör Mehmet Altıparmak, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda bugün Aliağa FK ile oynayacakları maçta ligde az süre alan oyunculara forma şansı tanıyacağını belirtti. Ligde çok zorlu bir virajda olduklarını vurgulayan Altıparmak, "Bu virajda bütün oyuncularımıza çok ihtiyacımız var. Alt taraftan burayı zorlayabilecek oyuncularımızın olduğunu düşünüyoruz, kupa maçı onlar için de çok iyi bir imkan olacak. Amacımız kupada da gidebildiğimiz yere kadar gitmek" diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN