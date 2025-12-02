PODCAST CANLI YAYIN
Tedesco Galatasaray maçının zorluğunu bu sözlerle anlattı: Şakasına bir takım değil!

Domenico Tedesco,”Galatasaray’a karşı oynuyoruz, şakasına bir takıma karşı oynamıyoruz! Bu tarz maçları tempo, iştah ve mentalite belirleyici oluyor” dedi.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Aralık 2025
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco maç sonrası açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik adam, "Çok şeyi iyi yaptık. İlk yarıda maça basit bir başlangıç yapmak istedik. Beşiktaş maçında çok fazla topla oynamaya çalıştık ve 2-0 geriye düştük. Bugün ilk 10-15 dakika basit oynamak istedik. Galatasaray'ın uzun topları savunmasını istedik. Maç başında şiddetli bir pres sergilemek istedik. İyi başladık ama bireysel oyundan, Sane'nin katkısıyla 1-0 geriye düştük. Bu tarz maçlarda bu tarz oyuncularla böyle şeyler oluyor. Biz maçı ilk yarının sonunda ve ikinci yarının tamamında kontrol ettik bence" dedi.

ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK
"Maçın başında oyunu neden kontrol edemediniz?" sorusuna cevap veren Tedesco, "Galatasaray'a karşı oynuyoruz, şakasına bir takım değil. Tempo, mentalite, iştah belirleyici oluyor. Elimizden gelenin en iyisini yaptık. Böyle maçlarda bazen oyunu kontrol edersiniz bazen edemezsiniz" dedi.


RAKİP KADIKÖY'E 1 PUAN İÇİN GELMİŞ
Fenerbahçe Basın Sözcüsü Ali Gürbüz Galatasaray maçından sonra, "Maçın sonucundan anladık ki rakibimiz buraya beraberlik için gelmiş. Futbol dünyada her yerde ayakta oynanır. Tıpkı bizim oyuncuların yaptığı gibi. Oyuncularımızı tebrik ediyorum" dedi.


İLK İSABETLİ ŞUT 88'DE GELDİ
Üretkenlik sorunu yaşayan Fenerbahçe 1 puanı kurtarsa da Galatasaray kalesini fazla tehdit edemedi. İlk isabetli şutunu 88. dakikada Edson Alvarez ile çeken Sarı-Lacivertliler, maçtaki ikinci şutunda ise Duran'ın kafa vuruşuyla golü buldu.

