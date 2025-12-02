PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Galatasaray yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı!

Cimbom zorlu Fenerbahçe deplasmanında galibiyeti son anlarda kaçırsa da Kadıköy’deki yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı. Kanarya’ya karşı dış sahada son 10 maçta yalnızca 1 kez mağlup olan sarı-kırmızılılar 10 Nisan 2022 tarihinden bu yana Kadıköy’den boynu bükük ayrılmıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Aralık 2025
Galatasaray yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Cimbom zorlu Fenerbahçe deplasmanında galibiyeti son anlarda kaçırsa da Kadıköy'deki yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı. Kanarya'ya karşı dış sahada son 10 maçta yalnızca 1 kez mağlup olan sarı-kırmızılılar 10 Nisan 2022 tarihinden bu yana Kadıköy'den boynu bükük ayrılmıyor. 2000- 2020 arasında 20 yıl boyunca Fenerbahçe deplasmanlarında büyük krizler yaşayan Galatasaray özellikle Okan Buruk'un gelişiyle bu tabloyu tam tersine çevirdi. Cimbom dün de eksikleri ve cezalılarına rağmen Kadıköy'de galibiyete çok yaklaştı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP’li İBB’deki casusluk soruşturmasında Seher Alaçam’ın kayıp telefonu bulundu!
Emekliye yüzde 13 memura yüzde 19 zam! En düşük maaş ne kadar olacak? Ocak hesabı TAKVİM’de
Başkan Erdoğan’dan kaos tüccarlarına net mesaj: Tehditler karşısında ürkecek devlet değiliz
Asgari ücret maratonu başladı! Pazarlık masası kuruluyor: 2 formül tek zam
Aslan başladı Kanarya bitirdi! Fenerbahçe - Galatasaray: 1-1 | MAÇ SONUCU
Trump’tan İsrail’e açık mesaj: Suriye ile güçlü ve gerçek bir diyalog sürdür
Bayrak düşmanlığı ekranda: Sözcü TV Barzani yayınında Türk Bayrağı’nı sansürledi
Beyaz Saray’dan Trump’ın sağlık durumuna ilişkin açıklama!
ÖZEL | Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi kavga! Polis müdahale etti gerçek ortaya çıktı
Son dakika: Seçil Erzan davasında flaş gelişme! Mahkeme cezasını açıkladı
Kurultay bitti cadı avı başladı! CHP’yi karıştıran röportaj... TAKVİM’e konuşan Hasan Ufuk Çakır’a ihraç tehdidi
TÜİK büyüme rakamlarını açıkladı: 21 çeyrektir kesintisiz!
PM ve YDK’yı Silivri esir aldı! CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır’ın isyanı... Şaibeye karışanlar ihraç edilmeli
CHP’li İBB’ye operasyon bilgisini İmamoğlu’na sızdıran köstebek savcı deşifre oldu
Bakan Bayraktar Seven Vega’yı Karadeniz’e uğurladı 6. gemi için tarih verdi
Trump ve Maduro arasındaki gizli görüşme sızdı! Washington’dan Caracas’a son çağrı: Canını seviyorsan ülkeyi terk et!
CHP’nin sokak hayvanları düzenlemesini engelleme girişimi yine tutmadı: Yüksek mahkeme itiraza noktayı koydu!
Emekliye yüzde 13.04 kök zam: Yeni enflasyon tahmini geldi! SSK, BAĞKUR’luya en az 19 bin 82 TL maaş...
Ankara’da pitbull dehşeti: Köpek sahibi tutuklandı
Asgari ücrette zam maratonu başlıyor! 2 formül 100 kalemde artış
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu cephesine salladı: Kirpilerle kucaklaşılmaz Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu cephesine salladı: Kirpilerle kucaklaşılmaz Amsterdam’da doğum günü sürprizi: Şifanur Gül’e romantik evlilik teklifi Amsterdam’da doğum günü sürprizi: Şifanur Gül’e romantik evlilik teklifi Süper anneanne Ceylan’ın torunu göründü! Kızı Melodi ilk kez paylaştı Süper anneanne Ceylan’ın torunu göründü! Kızı Melodi ilk kez paylaştı Uyuşturucu testi pozitif çıkan İrem Derici ifade vermek için adliyede: Benim kafam hasta Uyuşturucu testi pozitif çıkan İrem Derici ifade vermek için adliyede: "Benim kafam hasta" Geçmişten sürpriz: Neşeli Günler’in Ziya’sı Şener Şen ve eski eşi aynı filmdeydi! Geçmişten sürpriz: Neşeli Günler’in Ziya’sı Şener Şen ve eski eşi aynı filmdeydi! Çağla Şıkel ile Mine Koşan krizi büyüyor! Şoke eden açıklama: Çağla tostunu yesin bence! Çağla Şıkel ile Mine Koşan krizi büyüyor! Şoke eden açıklama: Çağla tostunu yesin bence!