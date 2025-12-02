Galatasaray yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı!

Cimbom zorlu Fenerbahçe deplasmanında galibiyeti son anlarda kaçırsa da Kadıköy'deki yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı. Kanarya'ya karşı dış sahada son 10 maçta yalnızca 1 kez mağlup olan sarı-kırmızılılar 10 Nisan 2022 tarihinden bu yana Kadıköy'den boynu bükük ayrılmıyor. 2000- 2020 arasında 20 yıl boyunca Fenerbahçe deplasmanlarında büyük krizler yaşayan Galatasaray özellikle Okan Buruk'un gelişiyle bu tabloyu tam tersine çevirdi. Cimbom dün de eksikleri ve cezalılarına rağmen Kadıköy'de galibiyete çok yaklaştı.

