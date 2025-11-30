Tahkim Kurulu 35 futbolcunun bahis cezalarına yaptığı itirazı reddetti

BAHİS eyleminde bulundukları tespit edilen ve hak mahrumiyeti alan futbolcuların itiraz dilekçeleri Tahkim Kurulu tarafından incelendi. TFF'nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, 35 futbolcunun itirazlarının reddedildiği ifade edildi. Bahis eylemi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57 ve 57/2. maddesi uyarınca cezalandırılmasına karar verilen futbolcuların hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddiyle kararın onanmasına, oy birliğiyle karar verildiği belirtildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN