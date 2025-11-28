PODCAST CANLI YAYIN
Fatih Tekke'den oyuncularına sitem: "Beni hasta edeceksiniz"

Kulübün yayınladığı 'maçın hikayesi' videosunda Tekke'nin maç sonunda, "Valla beni hasta edeceksiniz. Ama sonu güzel oldu. Bu maça ihtiyacımız vardı" dediği ortaya çıktı.

28 Kasım 2025
Trabzonspor'un Başakşehir'i son dakika golüyle 4-3 yendiği 90 dakika ile ilgili 'maçın hikayesi' videosunu yayınlarken Fatih Tekke'nin sözleri dikkat çekti.
Tekke, devre arasında futbolcularına acele etmemeleri konusunda uyarılarda bulunurken "Sakin kalmazsanız çok sıkıntılı maç. Box'ta adamımız var, daha bir tane istediğim orta adama gelmedi. Hep merkezden kaptırıyorsunuz. Bu da olur ama her zaman değil, acele etmeyin. Çok panik yapıp bir an önce gol atalım demeyin, olmaz" İfadelerini kullandı. 4-3'lük galibiyetin ardından ise başarılı teknik adam, soyunma odasında futbolcularını tebrik ederken, ortaya koyulan mücadeleyi takdir ederek şöyle konuştu: "Valla beni hasta edeceksiniz. Ayağınıza sağlık. Zor oluyor çocuklar görüyorsunuz.
Adamlar o sahayı geçince böyle bir nasipsizliğimiz de var. Yapacak bir şey yok sonuna kadar mücadele. Çok güzel bir enerji oldu" dedi.

