PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Eczacıbaşı Dynavit Şampiyonlar Ligi C Grubu’nda Zeleznicar’ı 3-0 yendi

Cev Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk hafta maçında Eczacıbaşı Dynavit, konuk ettiği Sırbistan’ın OK Zeleznicar takımını 3-0 yendi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Kasım 2025
Eczacıbaşı Dynavit Şampiyonlar Ligi C Grubu’nda Zeleznicar’ı 3-0 yendi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Cev Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk hafta maçında Eczacıbaşı Dynavit, konuk ettiği Sırbistan'ın OK Zeleznicar takımını 3-0 yendi. Temsilcimiz rakibi karşısında baştan sona üstün bir oyun oynayarak rahat bir galibiyet elde etti. Ekibimiz karşılaşmanın ilk setini 25-12'lik bir skorla önde tamamladı. Eczacıbaşı ikinci sette de zorlanmayarak bu seti de 25-16 üstün bitirdi. Temsilcimiz 3. sette de 25-17'lik bir skor elde ederek karşılaşmadan 3-0 galip ayrılmayı başardı. Eczacıbaşı grubundaki 2. maçını 2 Aralık'ta Olympiakos ile yapacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI | Beyaz Saray’da kırmızı alarm: 2 asker vuruldu! Trump açıkladı: Bu bir terör eylemi
Okullarda ara tatil kalkacak mı? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı
İdefix
Yılın son MGK’sı sonrası 7 maddelik yazılı bildiri: Bölgemizde teröre yer yok!
Son dakika: Otopsi raporu açıklandı! Böcek ailesinin ölüm nedeni belli oldu
Hatay’ımız yine ışıl ışıl | Bakan Kurum Emek Mahallesi’nin yeni görüntülerini paylaştı
Kuruluş Orhan’da tarihİ an! Osman Bey mührü Orhan Bey’e teslim etti
Son dakika! 11. Yargı Paketi Meclis’e sunulacak! Kovid düzenlemesi için tarih verildi
Başkan Erdoğan 11. Tıp Kurultayı’nda hedefi açıkladı: Dünyanın en iyi ülkesi olmalıyız
Batı Şeria’da İsrail terörü! Büyük çaplı saldırı başlattılar
Milli iradeyi tehdidin bedeli! Fatih Altaylı’ya 4 yıl 2 ay hapis cezası... Mahkemede nasıl R yaptı?
Abdullah Öcalan’ın SDG’ye mesajı… Mazlum Abdi’nin bahanesi kalmadı!
Büyükçekmece’deki cinayetlerin katili Avcılar’da yakalandı: Yakında ünlü olacağım
Emeklilikte çift maaş sona mı eriyor? İşin aslını TAKVİM yazdı! SGK girişi 2008 sonrası olanlar...
Komisyonun İmralı sonrası ilk toplantısı ertelendi! Tutanaklar paylaşılacak mı? | AK Parti’den rapor toplantısı
Gümüşhane Üniversitesi’nde rehine krizi! 3 saatin sonunda silahlı şüpheli ikna edildi
Çelik Kubbe güçleniyor: Savunmada 6,5 milyar dolarlık imza!
Halk İmralı ziyaretine ne diyor? Türkiye daha güzel olacak | CHP’ye tepki
Papa Leo Türkiye’ye geliyor! Başkan Erdoğan’la görüşecek: İşte programı | İkinci durak Beyrut: Dürzi detayı
Avrupa’da tek hedef 3 puan! Fenerbahçe’nin ilk 11’i netleşti