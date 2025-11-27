Eczacıbaşı Dynavit Şampiyonlar Ligi C Grubu’nda Zeleznicar’ı 3-0 yendi

Cev Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk hafta maçında Eczacıbaşı Dynavit, konuk ettiği Sırbistan'ın OK Zeleznicar takımını 3-0 yendi. Temsilcimiz rakibi karşısında baştan sona üstün bir oyun oynayarak rahat bir galibiyet elde etti. Ekibimiz karşılaşmanın ilk setini 25-12'lik bir skorla önde tamamladı. Eczacıbaşı ikinci sette de zorlanmayarak bu seti de 25-16 üstün bitirdi. Temsilcimiz 3. sette de 25-17'lik bir skor elde ederek karşılaşmadan 3-0 galip ayrılmayı başardı. Eczacıbaşı grubundaki 2. maçını 2 Aralık'ta Olympiakos ile yapacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN