Okan Buruk'tan mağlubiyet sonrası öğrencilerine övgü! 'Hepsine helal olsun'

Okan Buruk, Union SG yenilgisi sonrası oyuncularını “Hepsine helal olsun” diyerek överken, dar rotasyona rağmen gösterilen mücadeleye dikkat çekti

Giriş Tarihi :26 Kasım 2025
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde Union SG karşısında alınan 1-0'lık yenilginin ardından maçın değerlendirmesini yaptı. Tecrübeli teknik adam, özellikle eksik oyuncular ve daralan kadro yapısına dikkat çekti. Buruk, oyuncularının gösterdiği çabadan memnun olduğunu belirterek, "Oyuncularımın hepsine teşekkür ediyorum. Hepsine helal olsun. Çok iyi bir mücadele sergilediler. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak zordur. Son zamanlarda dar bir rotasyona sahibiz" dedi.

PERFORMANSTAN MEMNUNUM
Buruk, "Zor bir dönemden geçiyoruz. Buna rağmen iyi bir mücadele gösterdik. Mağlubiyete rağmen takımın sahadaki karakterinden memnunum. Eksiklerin dönmesiyle performansın daha da yükseleceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı. Buruk taraftarlarla ilgili ise "Galibiyet hediye etmek isterdik ama olmadı" dedi.


JAKOBS OYUNA DEVAM EDEMEDİ


Senegalli futbolcu, Union Saint-Gilloise maçına ilk 11'de başladı. Müdahale öncesi kart sınırında olan Jakobs, 54. dakika bir sakatlık yaşadı ve bu dakikada kenara geldi. Jakobs, Union Saint-Gilloise mücadelesini kartsız tamamladı ve cezalı duruma düşmedi. Sakatlık yaşayan Jakobs, yerini Arda Ünyay'a bıraktı.


OSİMHEN'SİZ OLMUYOR

Milli maç arasında sakatlanan Victor Osimhen'in yokluğu, Galatasaray'da etkisini gösterdi. Sarı-Kırmızılı ekip, Nijeryalı yıldızın forma giyemediği dönemde hücumda yaşarken, alınan sonuçlar da bunu doğruladı. Ligde oynanan ve 3-2 kazanılan Gençlerbirliği maçında hücumdaki aksaklıkla Asıl kırılma ise Şampiyonlar Ligi'nde geldi. Cimbom, evinde Union SG'ye mağlup olarak sahadan puansız ayrıldı. Sarı-Kırmızılılar, Osimhen'in yokluğunu fazlasıyla hissetti. Bu durum, taraftarlarda ve teknik ekipte "Osimhen'siz olmuyor" yorumlarını beraberinde getirdi


YENİLMEZLİK SERİSİ BİTTİ


Evinde 33 maçtır kaybetmeyen Galatasaray'ın büyüleyici performansı, Union SG yenilgisiyle noktalandı.


Galatasaray'ın RAMS Park'taki etkileyici serisi, Şampiyonlar Ligi'nde Union SG karşısında alınan 1-0'lık yenilgiyle son buldu. Sarı-Kırmızılılar, tüm kulvarlarda toplam 33 maç boyunca rakiplerine galibiyet izni vermeyerek dikkat çekici bir performansa imza atmıştı. Bu süreçte Galatasaray, Süper Lig'de 24 UEFA Avrupa Ligi'nde 5, Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2'şer karşılaşmada sahadan yenilmeden ayrılarak toplam 33 maçlık bir yenilmezlik serisi oluşturdu. Sarı-Kırmızılılar Devler Ligi'nde bu seriyi bitirdi.


TARAFTARLARDAN DEVLER LİGİ HEDEFİ

Galatasaray taraftarı takımlarına UEFA Şampiyonlar Ligi motivasyonu verdi. Sarı-Kırmızılı taraftarlar, maç öncesi Kuzey Tribünü'ne "Galatasaray'ın hedefi Avrupa'nın en tepesi" yazılı pankart açtı. Pankartta Şampiyonlar Ligi kupasının görseline yer verildi.


YEDEKLERDE 6 GENÇ OYUNCU


Okan Buruk Union SG maçının kadrosuna 6 genci aldı. 17 yaşındaki stoper Yusuf Kahraman, 18 yaşındaki orta saha oyuncuları Ege Araç ve Eyüp Can Karasu, 17 yaşındaki 10 numara Furkan Koçak ve 17 yaşındaki santrfor Çağrı Hakan Balta kadroda yer aldı.


UĞURCAN 53 iCARDİ 17


1-0 kaybedilen Union SG maçında kaleci Uğurcan, 53 kez topla oynarken, Galatasaray'ın forveti İcardi 17 kez topla buluştu. İcardi'nin kaleciden az ve 17 kez topla buluşması eleştirileri beraberinde getirdi. Otoriteler, hücum hattındaki problemin Sarı-Kırmızılı takımı çok olumsuz etkilediğini savunuyor.


GENÇLİK LİGİ'NDE KAZANAN OLMADI


Galatasaray ile Union Saint-Gilloise'ın 19 yaş altı takımlar-ı nın karşılaştığı UEFA Gençlik Ligi müsabakası 1-1 sona erdi. Esenler Erokspor Stadı'nda yapılan maçta Belçika temsilcisi Michiel Lindner'in 48. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Cimbom Efe Eriş'in 69. dakikadaki golü ile skoru tayin etti.

