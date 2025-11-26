Fenerbahçe devre arasında kesenin ağzını açacak!

Fenerbahçe, ocak ayı transfer döneminde kadrosuna üst düzey bir golcü takviyesi yapmak için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-Lacivertliler'in bu operasyon için yaklaşık 25 milyon euro bütçe ayırdığı belirtilirken, listedeki bir numaralı ismin ise Alexander Sörloth olduğu öğrenildi. Başkan Sadettin Saran'ın, Norveçli yıldız golcüyü kadroya katmak konusunda oldukça istekli olduğu, Sörloth cephesinden olumlu bir geri dönüş alınması halinde Fenerbahçe'nin İspanyol kulübüyle masaya oturacağı ifade ediliyor. Atletico Madrid'in ise başarılı forvet için 30–35 milyon euro aralığında bir bonservis talep ettiği öğrenildi. Bu rakam, Fenerbahçe'nin belirlediği bütçenin üzerinde olsa da Saran'ın Sörloth'a olan ilgisi nedeniyle mali koşulların esneyebileceği konuşuluyor. Norveçli golcü, Türkiye kariyerinde adeta fırtına gibi esmişti.

SÜPER LIG'I SALLADI

Trabzonspor formasıyla çıktığı 49 maçta 33 gol ve 11 asist üreten Sörloth, Süper Lig'de unutulmaz bir performans sergileyerek hem taraftarların hem de yönetimlerin dikkatini çekmişti. Atletico ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki yıldızın piyasa değeri, yaklaşık 25 milyon euro seviyesinde.