Beşiktaş’a Sabitzer önerildi! Menajerler Borussia Dortmundlu yıldızı gündeme getirdi

Dortmund’un Avusturyalı orta sahası menajerler tarafından Beşiktaş’a önerildi. Yönetim ve Sergen Yalçın ortak bir karar alırsa transfer için girişim yapılacak.

Giriş Tarihi :26 Kasım 2025
Ara transfer dönemini hareketli geçirmesi beklenen Beşiktaş'ta önemli bir gelişme yaşandı. Borussia Dortmund forması giyen Marcel Sabitzer'in menajerler tarafından Beşiktaş'a önerildiği öğrenildi. 31 yaşındaki futbolcunun transferiyle ilgili teknik direktör Sergen Yalçın ve yönetimin bir görüşme yapacağı ve ortak bir karar çıkması halinde transfer için temaslara başlanacağı da gelen haberler arasında. Bu sezon Bundesliga ekibiyle 15 maçta sahaya çıkan orta saha oyuncusu söz konusu karşılaşmalarda gol sevinci yaşayamazken 3 asiste imza attı. 6, 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabilen deneyimli oyuncunun Dortmund ile kontratı 2027 yılında bitecek.


Sabitzer daha önce Leipzig, Bayern Münih ve M.United gibi takımlarda oynadı.

