Trabzonspor başakşehir’i mağlup ederek kötü gidişe son vermek istiyor

TRABZONSPOR, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında bugün deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Ligdeki son 2 maçında Galatasaray ile deplasmanda golsüz, Alanyaspor ile sahasında 1-1 berabere kalarak 4 puan kaybeden Fatih Tekke yönetimindeki Karadeniz ekibi, Başakşehir'i mağlup ederek hem çıkışa geçmeyi hem de zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor. Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle TFF'ye bildirilen listede yer almayan Nwakaeme'nin yanı sıra kırmızı kart cezalısı Benjamin Bouchouari de zorlu maçta forma giyemeyecek.



HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI



SÜPER Lig'in 13. haftasında bugün Başakşehir ile karşılaşacak Trabzonspor bu maçın hazırlıklarını dün yaptığı idmanla noktaladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde dinamik ısınma ile başlayan antrenman pas ve şut çalışmasıyla devam etti. İdmanın son bölümünde Başakşehir maçının taktiği üzerine çalışmalar yapıldığı öğrenildi.



BATAGOV VAR SAVİC YOK



TRABZONSPOR'UN Başakşehir maçı kadrosu belli oldu. Sakatlığını atlatan Ukraynalı stoper Batagov kadroda yer alırken Karadağlı savunma oyuncusu Savic ise kafilede yer almadı. Kadroya altyapı oyuncularından kaleci Onuralp Çevikkan ve stoper Yakuphan Sarıalioğlu da dahil edildi.