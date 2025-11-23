TFF bahis skandalında 67 hakemin itirazını reddetti!

SON DAKİKA
TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bahis oynadıkları gerekçesiyle 8 ila 12 ay hak mahrumiyeti cezası alan 67 hakemin itirazını reddetti. TFF’den yapılan açıklamaya göre Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen 149 hakeme 8 ila 12 ay ceza verilmiş ve bu hakemlerden 67’si karara itiraz etmişti. Tahkim Kurulu, yapmış olduğu toplantıda itirazları değerlendirdi ve verilen kararları onadı. PFDK’den ceza alan 82 hakem ise haklarındaki kararlara itiraz etmedi. Böylece cezaları kesinleşen 149 hakemin kariyeri sona erdi.

Giriş Tarihi :23 Kasım 2025
