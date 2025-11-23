EuroLeague’de Partizan–F.Bahçe maçında ırkçı pankart skandalı! Yönetim UEFA’ya şikayet etti

EUROLEAGUE'de oynanan Partizan– Fenerbahçe Beko karşılaşmasında Sırp taraftar grubu büyük bir skandala imza attı. Tribünlerde, tarihsel bir figür olan Miloş Obiliç'in Osmanlı Padişahı 1. Murad'ı öldürdüğü iddia edilen anı canlandıran bir pankart açılırken, Türkleri hedef alan ırkçı ve kışkırtıcı tezahüratlar da yapıldı. Fenerbahçe yönetimi, karşılaşma sırasında sergilenen "ırkçı" pankart ve tribün davranışlarını Euroleague yönetimine resmi olarak şikayet etti. Ayrıca Fenerbahçe'nin daha önce Viktoria Plzen ile oynadığı karşılaşmada da ev sahibi taraftarlar tarafından "Türklerle savaşmak gerekir" yazılı pankart açılmış ve olay geniş yankı uyandırmıştı. UEFA, söz konusu karşılaşmanın ardından Viktoria Plzen taraftarlarının ırkçı ve/veya ayrımcı davranışları nedeniyle kulübe 15 bin euro para cezası vermiş; ayrıca stadının bir bölümünün kısmen kapatılmasına hükmetmişti. Ancak stadyumun bir bölümünün kapatılması kararı iki yıllık gözetim süresine bağlanarak askıya alınmıştı.

