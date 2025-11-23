Beşiktaş Samsunspor sınavına kilitlendi!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan sürpriz çıkış... Siyah-Beyazlılar'ın teknik direktörü bugün oynanacak olan Samsunspor maçı öncesinde oyuncularıyla kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Sergen hoca, Ümraniye'deki toplantıda takıma ateşli bir konuşma yaptı. Tecrübeli teknik adam bu toplantıda, "Bize, size ve kulüp değerlerimize saygısızlık yapanların hesabını hep birlikte sahada vereceğimiz performansla soracağız" ifadelerini kullandı.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım bugün oynanacak karşılaşma öncesinde, "Beşiktaş, bir Galatasaray ya da Fenerbahçe değil. Beşiktaş bizimle denk takım. Oraya gidip kazanmak ve aradaki farkı açmak istiyoruz" açıklamasını yapmıştı. 2020-2021 sezonunda Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'ın açıklamalarına karşı Sergen Yalçın, "Cumartesi ne olacağını göreceğiz" demiş ve Beşiktaş o maçı 7-0 kazanarak çok konuşulan bir galibiyete imza atmıştı. B Beşiktaş, futbolcu ile yaptığı açıklamada, "Rafa Silva'nın gerçekleştirilen MR tetkikleri neticesinde bel ağrısını açıklayacak herhangi bir patolojiye rastlanmamıştır" ifadelerini kullanmıştı. Rafa, bu açıklamaya rağmen idmanlara çıkmamaya devam etti. Tecrübeli oyuncunun, Beşiktaş Futbol Komitesi Üyesi Murat Kılıç ile 1 saat toplantı yaptığı öğrenildi. Rafa Silva'nın bu görüşmede "Mental olarak bittim, kendimi toparlayamıyorum" sözlerini sarf ettiği iddia edildi. Rafa Silva kendi ülkesine gitmek istiyor.



KARTAL'IN KRİTİK SINAVI



Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında bugün sahasında Samsunspor ile karşılaşacak. Tüpraş Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Kırmızı kart cezalısı Orkun Kökçü ile sakatlıkları süren Mustafa Hekimoğlu ve Necip Uysal bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecek. Bir süredir takımla antrenmanlara çıkmayan Rafa Silva'nın da mücadelede görev yapması beklenmiyor.



SAMSUNSPOR TERS GELIYOR



Beşiktaş, Samsunspor'u İstanbul'da konuk ettiği son 3 maçta yenemedi. Siyah-Beyazlılar, 2011-2012 sezonunda İstanbul'da rakibiyle oynadığı maçta 1-0 mağlup olurken, 2023-2024'te 1-1, 2024- 2025'te ise 0-0 berabere kaldı. Söz konusu 3 karşılaşmayı da kazanamayan Beşiktaş, Süper Lig'de son 7 deplasmanında yenilgi yüzü görmeyen Karadeniz temsilcisini bugünkü maçta mağlup ederek galibiyet hasretine son vermek istiyor. Kartal, Samsunspor'u evinde son olarak 2005-06 sezonunda 3-2 yenmişti.



MENTAL OLARAK BİTTİM



