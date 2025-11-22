SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Yunus Akgün’den derbi seferberliği: Fenerbahçe maçına yetişmek istiyor

Sahalardan 2 ay uzak kalması beklenen Yunus Akgün’ün Fenerbahçe derbisinde oynamak için ekstra çalışmalar yaptığı öğrenildi

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Kasım 2025
Yunus Akgün’den derbi seferberliği: Fenerbahçe maçına yetişmek istiyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Galatasaray'ın ligde Trabzonspor ile oynadığı maçta sakatlık yaşayan Yunus Akgün'de kasık fıtığı tespit edilmiş ve yıldız futbolcu operasyon geçirmişti. Sahalardan 2 ay uzak kalması beklenen 25 yaşındaki kanat oyuncusunun 1 Aralık'ta oynanacak Fenerbahçe derbisinde sahada olmak istediği öğrenildi. Düz koşulara başlayan yetenekli kanat oyuncusunun kritik maçta oynamak için ekstra çalışmalar yaptığı öğrenildi. Saha çalışmalarına başlayan yıldız futbolcunun idmanlardaki durumunun sağlık heyeti tarafından gün gün takip edileceği ve tamamen hazır olması durumunda Fenerbahçe maçının kadrosuna alınacağı da gelen bilgiler arasında. Yunus bu sezon forma giydiği 13 maçta 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan G20 Zirvesi için Güney Afrika’da! Liderlerle bir araya gelecek
Komisyondan İmralı vizesi çıktı! Abdullah Öcalan ile görüşme ne zaman? AK Parti’den gidecek isim belli oldu
İDEFİX
Yasa dışı bahis operasyonu: Batuhan Karadeniz ve Fedlan Kılıçaslan hakkında kırmızı bülten
Başkan Erdoğan’dan Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung’a özel davet: Türkiye’ye geliyor
3 yaşındaki Karan ilaçlama sonrası hayatını kaybetti! Gözler o firmaya çevrildi
Böcek ailesinin ölümünde yeni gelişme: Otel sahibi ve çalışanı tutuklandı!
Bakan Yerlikaya açıkladı: 3 faili meçhul cinayet aydınlatıldı!
Son taslak 5. madde! ABD ile Rusya’nın Ukrayna planında tüm detaylar ortaya çıktı! Zelenskiy Tarihimizin en zor anı dedi
İkbal Uzuner’in mezarında ahlaksızca hareketler! 2 şüpheli gözaltında
Trump ile Mamdani ilk kez yüz yüze görüştü!
Galatasaray’dan iki transferde devlere çalım!
Epstein dosyasında yeni bomba! ABD’li eski bakan Larry Summers balayına Epstein adasına gitmiş
Süper Kupa’da eşleşmelerin şehirleri belli oldu!
Gürsel Tekin ile devam! İptal davası ertelendi
Okan Buruk’tan forvet kararı! Galatasaray’ın Gençlerbirliği maçı 11’i netleşti
Fenerbahçe’den transferde 3’lü taarruz!
Milyonların gözü asgari ücrette! Bakan Vedat Işıkhan refah mesajı
80 yaşına basan Yeşilçam’ın mavi boncuğu Emel Sayın’ın gençlik fotoğrafları mest etti!
Yeşilçam’ın efsane güzeli Meral Zeren’in şoke eden son hali: Yılların acıması yok!