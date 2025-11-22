Yunus Akgün’den derbi seferberliği: Fenerbahçe maçına yetişmek istiyor

Galatasaray'ın ligde Trabzonspor ile oynadığı maçta sakatlık yaşayan Yunus Akgün'de kasık fıtığı tespit edilmiş ve yıldız futbolcu operasyon geçirmişti. Sahalardan 2 ay uzak kalması beklenen 25 yaşındaki kanat oyuncusunun 1 Aralık'ta oynanacak Fenerbahçe derbisinde sahada olmak istediği öğrenildi. Düz koşulara başlayan yetenekli kanat oyuncusunun kritik maçta oynamak için ekstra çalışmalar yaptığı öğrenildi. Saha çalışmalarına başlayan yıldız futbolcunun idmanlardaki durumunun sağlık heyeti tarafından gün gün takip edileceği ve tamamen hazır olması durumunda Fenerbahçe maçının kadrosuna alınacağı da gelen bilgiler arasında. Yunus bu sezon forma giydiği 13 maçta 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi.